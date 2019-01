Da Melbourne: La rabbia di Alexander Zverev nel match contro Raonic (VIDEO)

Alexander Zverev non ha saputo trattenersi, andando decisamente oltre. Il tedesco, spazzato via da un solido Raonic negli ottavi degli Australian Open (6-1, 6-1, 7-6) – ha sfogato la sua rabbia scaraventando più volte la sua racchetta al suolo, finendo per spezzarla quando era sotto nel punteggio per 16, 1-4.