Australian Open: Il programma di Martedì 22 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

W. Ferreira / G. Ivanisevic vs M. Bahrami / M. Philippoussis

(22) R. Bautista Agut vs (14) S. Tsitsipas (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

A. Pavlyuchenkova vs D. Collins (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(8) P. Kvitova vs (15) A. Barty

F. Tiafoe vs (2) R. Nadal

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs S. Stosur / S. Zhang

L. Mayer / J. Sousa vs (6) R. Klaasen / (6) M. Venus

J. Bjorkman / T. Johansson vs M. Chang / J. Eltingh

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs J. Brady / A. Riske

(9) R. Atawo / (9) K. Srebotnik vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(1) G. Dabrowski / (1) M. Pavic vs H. Chan / J. Rojer

T. Babos / M. Fucsovics vs (2) N. Melichar / (2) B. Soares

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Hantuchova / M. Navratilova vs M. Fernandez / B. Schett

B. Strycova / M. Vondrousova vs (5) A. Klepac / (5) M. Martinez Sanchez

(3) B. Krejcikova / (3) R. Ram vs (WC) I. Swiatek / (WC) L. Kubot

(WC) S. Stosur / (WC) L. Paes vs (5) A. Groenefeld / (5) R. Farah

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Bencheikh vs D. Snigur

A. Binda vs (6) N. Alvarez Varona

(3) J. Forejtek / (3) D. Svrcina vs J. Klopper / K. Montsi

S. Nahimana / M. Uchijima vs C. Hennemann / V. Ryser

J. Fearnley / C. Thomson vs (2) N. Alvarez Varona / (2) F. Jianu

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Alves vs (15) L. Draxl

(1) L. Musetti vs P. Nguyen

(11) A. Nagy vs D. Frayman

(6) V. Royer / (6) H. Rune vs T. Schoolkate / D. Sweeny

(1) S. Park / (1) H. Wong vs D. Frayman / F. Rossi

V. Allen / D. Martins vs (3) N. Kawaguchi / (3) A. Nagy

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Rune vs (2) B. Yunchaokete

(1) C. Tauson vs S. Wei

P. Nugroho vs (6) L. Ma

(7) L. Bencheikh / (7) F. Curmi vs M. Krupenina / D. Snigur

(8) L. Draxl / (8) Z. Khan vs N. Ionel / P. Nguyen

K. Bartone / G. Morlet vs (2) T. Naklo / (2) M. Sawangkaew

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Rogozinska Dzik vs V. Ryser

J. Lehecka vs H. Wendelken

C. Martinez Cirez vs (5) M. Sawangkaew

(4) M. Custic / (4) H. Pellicano vs V. Pepelyaeva / A. Sayfetdinova

(WC) C. Dong / (WC) T. Sach vs (5) L. Musetti / (5) G. Zeppieri

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Fearnley vs (WC) K. Cavrak

(5) R. Hijikata vs Z. Khan

(9) K. Bartone vs (WC) O. Gadecki

(1) R. Hijikata / (1) O. Virtanen vs S. Han / T. Suksumrarn

(WC) O. Gadecki / (WC) M. Smith vs (6) E. Avanesyan / (6) A. Tikhonova

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Navarro vs H. Sato

(13) E. Nava vs (Q) L. Darderi

A. Kalender / H. Mayot vs (7) T. Boyer / (7) T. Zink

M. Kawamura / F. Kozaki vs (8) C. Beck / (8) E. Navarro

L. Marmousez / E. Spizzirri vs (4) C. Kingsley / (4) E. Nava