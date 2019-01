Roger Federer: “Voglio concedermi qualcosa in più, sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace”

Amarezza. È questo il sentimento che prevale nelle parole di Roger Federer a margine della sconfitta patita contro un brillantissimo Tsitsipas.

“Sono molto contento del mio livello fisico. Quando sciupi così tante palle break, però, rischi di pagarlo a caro prezzo. Va anche detto che il mio dritto non era di certo nella sua giornata migliore, ho commesso degli errori. Parlerò con il mio staff per capire cosa è successo. Lascio il torneo prima del previsto, troppo presto, ma ho perso contro un ragazzo molto forte. La vita va avanti e la cosa buona è che il mio corpo sta bene. In generale considero buono il mio livello di gioco”.

Due parole anche sulla decisione di partecipare al prossimo Roland Garros… “Rispetto al passato sento che non mi serve una pausa lunga per recuperare. Voglio concedermi qualcosa in più, sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace».