Challenger Punta del Este: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri ai nastri di partenza

Challenger Punta del Este CH | Terra | $54.160 – Parte Alta

(1/WC) Andreozzi, Guido vs Bye

Gomez, Emilio vs Durasovic, Viktor

(ITF) Descotte, Matias Franco vs Sakamoto, Pedro

Bye vs (15) Collarini, Andrea

(10) Coppejans, Kimmer vs Bye

Qualifier vs (ITF) Ugo Carabelli, Camilo

(WC) Diaz Acosta, Facundo vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Bye vs (8) Giannessi, Alessandro

(4) Monteiro, Thiago vs Bye

Souza, Joao vs (WC) Brown, Preston

Lama, Gonzalo vs (Alt) Gutierrez, Oscar Jose

Bye vs (13) Cachin, Pedro

(9) Martin, Andrej vs Bye

Sorgi, Joao Pedro vs Ornago, Fabrizio

Eriksson, Markus vs Varillas, Juan Pablo

Bye vs (7) Quinzi, Gianluigi

Challenger Punta del Este CH | Terra | $54.160 – Parte Bassa

(6) Bagnis, Facundo vs Bye

Menezes, Joao vs Muller, Alexandre

Seyboth Wild, Thiago vs (ITF) Villanueva, Gonzalo

Bye vs (12) Serdarusic, Nino

(14) Coria, Federico vs Bye

Ficovich, Juan Pablo vs (WC) Llanes, Francisco

Olivo, Renzo vs (ITF) Casanova, Hernan

Bye vs (3) Dellien, Hugo

(5) Dutra Silva, Rogerio vs Bye

Gonzalez, Alejandro vs Galarza, Juan Ignacio

Qualifier vs Gille, Sander

Bye vs (11) Arguello, Facundo

(16) Cuevas, Martin vs Bye

Etcheverry, Tomas Martin vs (WC) Lipovsek Puches, Tomas

Basso, Andrea vs Boluda-Purkiss, Carlos

Bye vs (2) Londero, Juan Ignacio