Challenger Newport Beach: Il Main Draw. Due azzurri al via

Challenger Newport Beach CH | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1/WC) Fritz, Taylor vs Bye

Oliveira, Goncalo vs (WC) Giron, Marcos

Harrison, Christian vs Choinski, Jan

Bye vs (13) Quiroz, Roberto

(10) Koepfer, Dominik vs Bye

Elias, Gastao vs Bellucci, Thomaz

Petrovic, Danilo vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (7) Kecmanovic, Miomir

(4) Lorenzi, Paolo vs Bye

Cid Subervi, Roberto vs Peliwo, Filip

Vilella Martinez, Mario vs Couacaud, Enzo

Bye vs (14) Escobedo, Ernesto

(12) King, Darian vs Bye

(WC) Smith, Roy vs Bonzi, Benjamin

Qualifier vs Uchida, Kaichi

Bye vs (5) Polansky, Peter

Challenger Newport Beach CH | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(6) Jung, Jason vs Bye

Giraldo, Santiago vs Marcora, Roberto

Novikov, Dennis vs Pavic, Ante

Bye vs (11) Eubanks, Christopher

(16) Schnur, Brayden vs Bye

Sarkissian, Alexander vs Qualifier

Krueger, Mitchell vs King, Evan

Bye vs (3) McDonald, Mackenzie

(8) Fratangelo, Bjorn vs Bye

(WC) Blanch, Ulises vs Aragone, JC

(WC) Kypson, Patrick vs Young, Donald

Bye vs (9) Rubin, Noah

(15) Paul, Tommy vs Bye

Kwiatkowski, Thai-Son vs Estrella Burgos, Victor

Brown, Dustin vs Arevalo, Marcelo

Bye vs (2) Klahn, Bradley