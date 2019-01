Da Melbourne: Roger Federer giocherà al Roland Garros

Roger Federer (ATP 3) ha annunciato la propria partecipazione al prossimo Roland Garros, in programma dal 26 maggio al 9 giugno. “Sono in una fase in cui ho voglia di concedermi qualcosa in più. Ho anche la sensazione che non mi serva una pausa così lunga, quindi andrò a giocare a Parigi”, ha dichiarato il basilese.

Il 37enne non si reca alla Porte d’Auteuil da tre anni a questa parte, saltando quasi per intero la stagione sulla terra rossa. La decisione di andare nella capitale francese potrebbe dunque apparire come l’esigenza di fare una passerella conclusiva a fine carriera, toccando tutte le tappe del circuito, compreso quella in cui trionfò nel lontano 2009.