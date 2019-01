Challenger Burnie: Il Tabellone Principale. Sono cinque gli azzurri al via

Challenger Burnie CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Basic, Mirza vs Bye

Qualifier vs (WC) Saville, Luke

Brkic, Tomislav vs (Alt) Bega, Alessandro

Bye vs (16) Clarke, Jay

(10) Napolitano, Stefano vs Bye

Santillan, Akira vs Kuhn, Nicola

Purcell, Max vs (ITF) Perez Sanz, David

Bye vs (6) Ofner, Sebastian

(3) Martinez, Pedro vs Bye

(WC) Bourchier, Harry vs (Alt) Heliovaara, Harri

(ITF) Samper-Montana, Jordi vs Chung, Yunseong

Bye vs (13) Giustino, Lorenzo

(11) Gaio, Federico vs Bye

(PR) Altmaier, Daniel vs (ITF) Diez, Steven

(WC) Grills, Jacob vs Lopez Perez, Enrique

Bye vs (8) Safwat, Mohamed

Challenger Burnie CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(5) Majchrzak, Kamil vs Bye

Lamasine, Tristan vs Sela, Dudi

Wu, Di vs (WC) O’Connell, Christopher

Bye vs (12) Soeda, Go

(14) Moroni, Gian Marco vs Bye

Fanselow, Sebastian vs Yang, Tsung-Hua

Duckworth, James vs (WC) Vukic, Aleksandar

Bye vs (4) Polmans, Marc

(7) Moriya, Hiroki vs Bye

Li, Zhe vs (Alt) Harris, Andrew

(ITF) Zhurbin, Alexander vs (Alt) Kelly, Dayne

Bye vs (9) Robert, Stephane

(15) Clezar, Guilherme vs Bye

(Alt) Mousley, Bradley vs Qualifier

Banes, Maverick vs Ilkel, Cem

Bye vs (2) Harris, Lloyd