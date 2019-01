Challenger Koblenz: Titolo a Gianluca Mager. E’ il primo titolo in carriera (Video)

Primo titolo challenger per Gianluca Mager vittorioso a Koblenz.

Il 24enne sanremese, numero 275 del ranking mondiale, nella sua seconda finale in carriera dopo quella raggiunta a Milano lo scorso anno quando, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 26 76(6) 62, in due ore di gioco, sullo spagnolo Roberto Ortega-Olmedo, numero 323 Atp.

Challenger Koblenz CH | Indoor | e46.600 – Finale

2. Gianluca Mager vs Roberto Ortega-Olmedo (non prima ore: 14:00)