Da Melbourne: Stefanos Tsitsipas e la tattica contro Roger Federer “Dovrò cercare di fare il massimo con la mia risposta”

Stefanos Tsitsipas affronterà domani mattina Roger Federer negli ottavi di finale degli Australian Open.

Dichiara il greco: “Ho imparato davvero tanto dal mio ultimo match contro Roger in Hopman Cup. Conosco i suoi schemi, sta servendo davvero bene ed è in ottima forma. Dovrò cercare di fare il massimo con la mia risposta. Federer è una leggenda del tennis e quella di domenica sarà una giornata fantastica”.

“Da bambino ero timido, ma ora non più. Ho imparato a confrontarmi con gli altri, penso di essere a mio agio quando incontro nuove persone. Nel circuito non molti giocatori vogliono essere amici di tutti e questo è un problema. A me piacerebbe avere più amici, visto che giriamo sempre il mondo insieme”.