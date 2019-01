Scandalo Match Fixing: Arrestati 4 tennisti in Francia. Uno confessa

In Francia, ad inizio settimana, sono stati arrestati quattro tennisti: Jules Okala, Mick Lescure, Yannick Thivant e Jérôme Inzerillo.

Lescure ha ammesso di aver truccato 20-30 partite tra il Mediterraneo, Asia e Santo Domingo per conto di uno scommettitore belga di origini armene.

Dal 2015 in poi dunque Lescure ha falsato partite in vari paesi e in vari tornei: Grecia, Spagna, Santo Domingo, Bahrein e per cifre che potevano arrivare fino a un massimo di duemila euro. Il giocatore ha affermato di non aver mai alterato partite in Francia e sostiene anche di aver fatto da intermediario con altri giocatori, tentati come lui dai “soldi facili”. L’indagine è stata avviata in Belgio, visto il ruolo centrale del cosiddetto ‘Maestro’ Grigor Sargsyan, è destinata a continuare anche in Francia, svelando un meccanismo machiavellico che per ora pare abbia coinvolto solo il tennis minore.

Dichiara Lescure: “Il match-fixing è comune a tutti i livelli del tennis, anche nei grandi tornei ATP, soprattutto per i giocatori che sono classificati al 50° posto in su sono pochi quelli che rifiutano”.

