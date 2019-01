Australian Open: Il programma completo di Domenica 20 Gennaio. Rafael Nadal all’alba. Roger Federer alle 9 italiane. Per i colori italiani entra in campo nei Juniores Lorenzo Musetti, n.1 del seeding

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) P. Kvitova vs A. Anisimova

(15) A. Barty vs (30) M. Sharapova (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

T. Berdych vs (2) R. Nadal (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(14) S. Tsitsipas vs (3) R. Federer

(5) S. Stephens vs A. Pavlyuchenkova

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

W. Ferreira / G. Ivanisevic vs P. Cash / M. Woodforde

I. Bara / M. Niculescu vs (9) R. Atawo / (9) K. Srebotnik

D. Collins vs (2) A. Kerber (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(6) M. Cilic vs (22) R. Bautista Agut (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Christian / A. Muhammad vs (5) A. Klepac / (5) M. Martinez Sanchez

F. Tiafoe vs (20) G. Dimitrov (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(12) H. Kontinen / (12) J. Peers vs R. Albot / M. Jaziri

(3) B. Krejcikova / (3) R. Ram vs T. Bacsinszky / N. Mahut

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Mladenovic / R. Lindstedt vs J. Larsson / D. Inglot

H. Leconte / T. Woodbridge vs M. Chang / J. Eltingh (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

I. Begu / H. Tecau vs (2) N. Melichar / (2) B. Soares

L. Davenport / R. Stubbs vs K. Clijsters / N. Li (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

K. Srebotnik / F. Skugor vs M. Martinez Sanchez / N. Skupski

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Gonzalez / N. Jarry vs L. Mayer / J. Sousa

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs A. Sasnovich / T. Townsend

P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez vs (4) B. Bryan / (4) M. Bryan

M. Demoliner / F. Nielsen vs (6) R. Klaasen / (6) M. Venus

(1) G. Dabrowski / (1) M. Pavic vs (WC) P. Hon / (WC) A. Popyrin

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Wendelken vs (10) G. Onclin

(Q) V. Ivanov vs (5) M. Sawangkaew

S. Wei vs V. Kanapatskaya

(3) J. Forejtek / (3) D. Svrcina vs T. Kodat / G. Strom

(6) V. Royer / (6) H. Rune vs M. Alves / N. Rodrigues

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) C. Tauson vs (WC) A. Berezov

(WC) T. Schoolkate vs (2) B. Yunchaokete

E. Avanesyan vs (6) L. Ma

(1) S. Park / (1) H. Wong vs A. Amendola / Z. Kardava

V. Ivanov / C. Lee vs M. Krupenina / D. Snigur

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Rosolska / N. Mektic vs (WC) I. Swiatek / (WC) L. Kubot

B. Strycova / M. Vondrousova vs N. Hibino / D. Krawczyk

(WC) B. Ellis / (WC) A. Popyrin vs M. Arevalo / J. Cerretani (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

B. Mattek-Sands / J. Murray vs (4) M. Buzarnescu / (4) O. Marach

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Lerby vs J. Lehecka

D. Snigur vs M. Biagianti

H. Sato vs (16) E. Raducanu

P. Kudermetova / M. Tkacheva vs V. Allen / D. Martins

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Khan vs S. Mitsui

(Q) K. Montsi vs A. Binda

E. Navarro vs J. Wang

J. Klopper / K. Montsi vs J. Story / H. Wendelken

M. Arnaldi / F. Passaro vs J. Fearnley / C. Thomson

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Herman vs (6) N. Alvarez Varona

P. Nguyen vs K. Ng

(11) A. Nagy vs H. Pellicano

(Q) L. Darderi vs T. Suksumrarn

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

V. Ryser vs (13) M. Tkacheva

D. Stricker vs H. Rune

C. Martinez Cirez vs (WC) T. Gibson

(13) E. Nava vs K. Saitoh

(7) L. Bencheikh / (7) F. Curmi vs A. Marshall / A. Poulos

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) K. Bartone vs (LL) S. Wood

(WC) H. Takeda vs M. Alves

(WC) K. Cavrak vs B. Sengul

K. Collins / K. Harvey vs K. Bartone / G. Morlet

A. Kalender / H. Mayot vs (WC) S. Tricerri / (WC) E. Vo

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

F. Kozaki vs (WC) O. Gadecki

L. Bencheikh vs (WC) M. Smith

N. Ionel vs (15) L. Draxl

M. Kubka / S. Rogozinska Dzik vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Smith

D. Stricker / E. Vanshelboim vs (7) T. Boyer / (7) T. Zink

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) R. Hijikata vs (Q) L. Marmousez

(12) T. Boyer vs J. Fearnley

P. Nugroho vs (WC) Y. Ku

C. Hennemann / V. Ryser vs (WC) R. Bains / (WC) N. Russell

(1) R. Hijikata / (1) O. Virtanen vs S. Storch / B. Yunchaokete

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Rogozinska Dzik vs (WC) C. Kempenaers-Pocz

(1) L. Musetti vs (WC) T. Sach

N. Kawaguchi vs D. Frayman

(WC) C. Kempenaers-Pocz / (WC) T. Lawless vs M. Kawamura / F. Kozaki

T. Schoolkate / D. Sweeny vs L. Herman / G. Onclin