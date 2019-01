Australian Open: Fabio Fognini si sveglia tardi contro Carreno Busta. L’azzurro esce di scena al terzo turno e dichiara “”Oggi è stata una partita totalmente differente da quelle che avevo perso in passato” (con il video della partita)

Fabio Fognini saluta gli Australian Open al terzo turno.

Il 31enne ligure è uscito di scena per mano di Pablo Carreno Busta (al sesto successo su sei incontri contro Fabio).

Lo spagnolo è stato più solido e lucido: 62 64 26 64 in due ore e mezza esatte il punteggio in favore di Carreno.

Da segnalare che Fabio dopo aver perso i primi due set giocando al di sotto delle sue possibilità, reagiva nel terzo parziale chiudendo la frazione per 6 a 2.

Nel quarto parziale l’azzurro si portava avanti per 3 a 0, con il break nel secondo game.

Sul 3 a 1 Fognini, dallo 0-40, annullava le palle break e si procurava anche un palla del 4 a 1, ma alla fine cedeva la battuta.

Dal 4 a 3 poi in suo favore, Fabio subiva un duro parziale di 12 punti a 1, uscendo di scena dalla manifestazione per 6 a 4.

L’azzurro al termine della partita ha dichiarato: “Oggi è stata una partita totalmente differente da quelle che avevo perso in passato, lui gioca bene quando non pensa e io sono partito troppo male. Soprattutto nel primo set ho fatto una caterva di errori gratuiti. Devo lavorare su questo aspetto, sull’approccio perché in questa fase della carriera non posso permettermi questi avvii di match. Ero sotto di due set e un break nel terzo, eppure ho rischiato di portarlo al quinto perché quando ho cominciato a giocare bene lui non sapeva come contrastarmi. Questo mi dà ottimismo per il prosieguo della stagione.

I due break del quarto set li ho subiti quando servivo contro vento. Probabilmente sul 3-1 ho commesso l’errore di indietreggiare dopo che lui ha trovato due vincenti di diritto”.

La partita punto per punto