Australian Open: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 6. Avanza Serena Williams. Supersfida con Simona Halep agli ottavi. Ok Nishikori. Coric per la prima volta agli ottavi a Melbourne

Simona Halep si aggiudica il match contro Venus per 6-2 6-3 e si ritroverà agli ottavi ad affrontare l’altra sorella Williams.

Borna Coric chiude in rimonta il match contro Krajinovic e si prende un posto negli ottavi degli AusOpen per la prima volta in carriera.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – 3° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Zhang vs (6) E. Svitolina



GS Australian Open S. Zhang S. Zhang 6 4 5 E. Svitolina [6] E. Svitolina [6] 4 6 7 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Zhang 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Svitolina A-40 0-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Zhang 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Svitolina 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Zhang 15-0 15-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 2-4 → 3-4 S. Zhang 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4

D. Yastremska vs (16) S. Williams (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open D. Yastremska D. Yastremska 2 1 S. Williams [16] S. Williams [16] 6 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Williams A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Yastremska 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 S. Williams 15-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-4 → 1-4 S. Williams 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 D. Yastremska 0-15 0-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Yastremska 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

(1) N. Djokovic vs (25) D. Shapovalov (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 4 6 D. Shapovalov [25] D. Shapovalov [25] 3 4 6 0 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A df 5-0 → 6-0 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-40 15-0 ace 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-40 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(4) A. Zverev vs (WC) A. Bolt



GS Australian Open A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 6 6 A. Bolt A. Bolt 3 3 2 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 A. Zverev A-40 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Zverev A-40 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Bolt 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolt 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-40 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 A. Bolt 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(27) C. Giorgi vs (7) Ka. Pliskova



GS Australian Open C. Giorgi [27] • C. Giorgi [27] 40 4 6 0 Ka. Pliskova [7] Ka. Pliskova [7] 30 6 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 Ka. Pliskova 40-A 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Ka. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 4-2 → 4-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Ka. Pliskova 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 2-3 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) N. Osaka vs (28) S. Hsieh



GS Australian Open N. Osaka [4] N. Osaka [4] 5 6 6 S. Hsieh [8] S. Hsieh [8] 7 4 1 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Hsieh 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Hsieh 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Hsieh 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Osaka 15-0 ace 15-15 30-15 5-4 → 6-4 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Osaka 15-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 5-6 → 5-7 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Osaka 40-40 40-A 5-4 → 5-5

J. Sousa vs (8) K. Nishikori (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open J. Sousa J. Sousa 6 1 2 K. Nishikori [8] K. Nishikori [8] 7 6 6 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Nishikori 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 K. Nishikori 40-30 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Nishikori 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 J. Sousa 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Nishikori 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sousa 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 4-5* ace 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Sousa 15-0 ace 30-0 ace 3-3 → 4-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. Sousa 15-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Sousa 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(12) E. Mertens vs (17) M. Keys



GS Australian Open E. Mertens [12] E. Mertens [12] 3 2 M. Keys [17] M. Keys [17] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Keys 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Mertens 40-40 40-A 40-40 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Keys 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Keys 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) S. Halep vs V. Williams



GS Australian Open S. Halep [1] S. Halep [1] 6 6 V. Williams V. Williams 2 3 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Halep 40-15 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 V. Williams 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Halep 40-A 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(28) L. Pouille vs (WC) A. Popyrin



GS Australian Open L. Pouille [28] L. Pouille [28] 0 7 6 6 A. Popyrin A. Popyrin 0* 6 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 6-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Pouille 40-A 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Popyrin 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Pouille 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Pouille 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Pouille 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Pouille 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. McEnroe / P. McEnroe vs J. Bjorkman / T. Johansson



GS Australian Open J. McEnroe / P. McEnroe • J. McEnroe / P. McEnroe 0 3 4 4 J. Bjorkman / T. Johansson J. Bjorkman / T. Johansson 0 4 3 2 Vincitore: J. McEnroe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. McEnroe / P. McEnroe 4-2 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. McEnroe / P. McEnroe 0-15 15-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Bjorkman / T. Johansson 30-0 1-0 → 1-1 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-0 40-0 0-30 0-15 15-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 J. McEnroe / P. McEnroe 0-1 0-2 0-3 df 1-3 3-3 3-4 4-4 15-0 3-3 → 4-3 J. McEnroe / P. McEnroe 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 J. Bjorkman / T. Johansson 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. McEnroe / P. McEnroe 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 J. McEnroe / P. McEnroe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 15-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 0-2 0-3 1-3 3-3 3-4 4-4 15-0 30-0 40-0 0-30 0-15 15-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4

(21) D. Goffin vs (15) D. Medvedev (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open D. Goffin [21] D. Goffin [21] 2 6 3 D. Medvedev [15] D. Medvedev [15] 6 7 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 3-5 → 3-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Medvedev 40-15 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 0-0* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Goffin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Medvedev 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

P. Herbert vs (16) M. Raonic



GS Australian Open P. Herbert P. Herbert 4 4 6 M. Raonic [16] M. Raonic [16] 6 6 7 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Herbert 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 30-0 5-4 → 5-5 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 ace 3-2 → 3-3 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Raonic 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 30-40 1-0 → 1-1 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 P. Herbert 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Raonic 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Raonic 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Herbert 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

T. Bacsinszky vs (18) G. Muguruza (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



GS Australian Open T. Bacsinszky T. Bacsinszky 6 2 G. Muguruza [18] G. Muguruza [18] 7 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 T. Bacsinszky 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Muguruza 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Bacsinszky 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* df 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Bacsinszky 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Bacsinszky 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Bacsinszky 30-40 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Muguruza 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Bacsinszky 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Enqvist / M. Wilander vs M. Bahrami / M. Philippoussis



GS Australian Open T. Enqvist / M. Wilander T. Enqvist / M. Wilander 0 4 1 4 M. Bahrami / M. Philippoussis • M. Bahrami / M. Philippoussis 0 3 4 2 Vincitore: T. Enqvist Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Bahrami / M. Philippoussis 4-2 T. Enqvist / M. Wilander 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Bahrami / M. Philippoussis 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Enqvist / M. Wilander 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Bahrami / M. Philippoussis 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 T. Enqvist / M. Wilander 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Bahrami / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 M. Bahrami / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-15 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 T. Enqvist / M. Wilander 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Bahrami / M. Philippoussis 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 T. Enqvist / M. Wilander 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Bahrami / M. Philippoussis 40-30 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 M. Bahrami / M. Philippoussis 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 15-15 30-15 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3

(21) Q. Wang vs (13) A. Sevastova (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open Q. Wang Q. Wang 3 3 A. Sevastova A. Sevastova 6 6 Vincitore: A. Sevastova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Sevastova 15-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Q. Wang 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Q. Wang 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 A. Sevastova 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Q. Wang 40-A 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Sevastova 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1

(12) F. Fognini vs (23) P. Carreno Busta



GS Australian Open F. Fognini [12] F. Fognini [12] 2 4 6 4 P. Carreno Busta [23] P. Carreno Busta [23] 6 6 2 6 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Carreno Busta 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Fognini A-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 P. Carreno Busta 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A ace ace 40-40 ace df 40-A ace 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 ace 15-40 30-40 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 P. Carreno Busta 15-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(11) B. Coric vs F. Krajinovic



GS Australian Open B. Coric [11] B. Coric [11] 2 6 6 6 F. Krajinovic F. Krajinovic 6 3 4 3 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Coric 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 F. Krajinovic 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 B. Coric 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 F. Krajinovic 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 B. Coric A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Krajinovic 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 B. Coric 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) J. Murray / (3) B. Soares vs L. Bambridge / J. O’Mara



GS Australian Open J. Murray / B. Soares [3] J. Murray / B. Soares [3] 3 6 7 L. Bambridge / J. O'Mara L. Bambridge / J. O'Mara 6 2 5 Vincitore: J. Murray / B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Bambridge / J. O'Mara 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Bambridge / J. O'Mara 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Bambridge / J. O'Mara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Bambridge / J. O'Mara 0-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Murray / B. Soares 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 L. Bambridge / J. O'Mara 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Murray / B. Soares A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Bambridge / J. O'Mara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A ace df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

M. Gasparyan / D. Gavrilova vs (9) R. Atawo / (9) K. Srebotnik



GS Australian Open M. Gasparyan / D. Gavrilova M. Gasparyan / D. Gavrilova 2 4 R. Atawo / K. Srebotnik [9] R. Atawo / K. Srebotnik [9] 6 6 Vincitore: R. Atawo / K. Srebotnik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Atawo / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Gasparyan / D. Gavrilova 15-0 30-0 3-4 → 4-4 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 1-2 → 2-2 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 2-6 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Gasparyan / D. Gavrilova 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Gasparyan / D. Gavrilova 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Atawo / K. Srebotnik 30-0 40-15 0-0 → 0-1

V. Azarenka / A. Barty vs J. Brady / A. Riske



Il match deve ancora iniziare

P. Cuevas / F. Verdasco vs (11) R. Ram / (11) J. Salisbury



GS Australian Open P. Cuevas / F. Verdasco P. Cuevas / F. Verdasco 3 2 R. Ram / J. Salisbury [11] R. Ram / J. Salisbury [11] 6 6 Vincitore: R. Ram / J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Cuevas / F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 P. Cuevas / F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Cuevas / F. Verdasco 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Cuevas / F. Verdasco 0-40 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Cuevas / F. Verdasco 0-40 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Cuevas / F. Verdasco 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 R. Ram / J. Salisbury A-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Cuevas / F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Cuevas / F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Cuevas / F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

X. Han / D. Jurak vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic



GS Australian Open X. Han / D. Jurak X. Han / D. Jurak 6 1 0 T. Babos / K. Mladenovic T. Babos / K. Mladenovic 2 6 6 Vincitore: T. Babos / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 X. Han / D. Jurak 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 X. Han / D. Jurak 15-0 15-15 df 15-30 30-40 0-2 → 0-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 X. Han / D. Jurak 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 X. Han / D. Jurak 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 1-4 → 1-5 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 X. Han / D. Jurak 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 X. Han / D. Jurak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 X. Han / D. Jurak 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2

D. Schuurs / M. Middelkoop vs (WC) M. Adamczak / (WC) M. Reid



GS Australian Open D. Schuurs / M. Middelkoop [15] D. Schuurs / M. Middelkoop [15] 6 7 M. Adamczak / M. Reid M. Adamczak / M. Reid 4 6 Vincitore: D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Adamczak / M. Reid 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Schuurs / M. Middelkoop 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 M. Adamczak / M. Reid 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 M. Adamczak / M. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Adamczak / M. Reid 15-15 40-15 40-40 2-3 → 2-4 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 ace 30-0 1-3 → 2-3 M. Adamczak / M. Reid 0-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Adamczak / M. Reid 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Adamczak / M. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Adamczak / M. Reid 40-40 15-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Adamczak / M. Reid 0-15 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Adamczak / M. Reid 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Schuurs / M. Middelkoop 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Adamczak / M. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Schuurs / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(7) L. Kubot / (7) H. Zeballos vs J. Chardy / F. Martin (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open L. Kubot / H. Zeballos L. Kubot / H. Zeballos 7 4 6 J. Chardy / F. Martin J. Chardy / F. Martin 5 6 3 Vincitore: L. Kubot / H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Chardy / F. Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-15 2-3 → 3-3 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 J. Chardy / F. Martin 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 df 0-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 L. Kubot / H. Zeballos 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 4-4 → 4-5 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 15-15 15-0 30-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 ace 3-2 → 3-3 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Chardy / F. Martin 30-0 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Chardy / F. Martin 30-0 4-3 → 4-4 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Kubot / H. Zeballos 30-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 0-0 → 1-0

(WC) S. Zhang / (WC) J. Peers vs T. Babos / M. Fucsovics



GS Australian Open S. Zhang / J. Peers • S. Zhang / J. Peers 0 3 6 0 T. Babos / M. Fucsovics T. Babos / M. Fucsovics 0 6 4 1 Vincitore: T. Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Zhang / J. Peers 0-1 S. Zhang / J. Peers 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Zhang / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Babos / M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Zhang / J. Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Babos / M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Zhang / J. Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Zhang / J. Peers 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Zhang / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 3-5 → 3-6 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Zhang / J. Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 T. Babos / M. Fucsovics 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Zhang / J. Peers 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Babos / M. Fucsovics 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Zhang / J. Peers 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Babos / M. Fucsovics 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Zhang / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Daniell / W. Koolhof vs (6) R. Klaasen / (6) M. Venus



GS Australian Open M. Daniell / W. Koolhof M. Daniell / W. Koolhof 6 3 R. Klaasen / M. Venus [6] R. Klaasen / M. Venus [6] 7 6 Vincitore: R. Klaasen / M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Daniell / W. Koolhof 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Daniell / W. Koolhof 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 4-4 → 5-4 R. Klaasen / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4

(WC) J. Moore / (WC) A. Whittington vs (7) M. Ninomiya / (7) B. McLachlan



GS Australian Open J. Moore / A. Whittington J. Moore / A. Whittington 0 6 3 1 M. Ninomiya / B. McLachlan [7] • M. Ninomiya / B. McLachlan [7] 0 2 6 0 Vincitore: J. Moore Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Ninomiya / B. McLachlan 5-9 1-0 M. Ninomiya / B. McLachlan 0-1 1-1 ace 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Ninomiya / B. McLachlan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Moore / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Ninomiya / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 J. Moore / A. Whittington 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 M. Ninomiya / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Moore / A. Whittington 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ninomiya / B. McLachlan 0-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Moore / A. Whittington 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ninomiya / B. McLachlan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Moore / A. Whittington 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Ninomiya / B. McLachlan 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Moore / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Ninomiya / B. McLachlan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Moore / A. Whittington 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Ninomiya / B. McLachlan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Moore / A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ninomiya / B. McLachlan 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(10) D. Inglot / (10) F. Skugor vs M. Demoliner / F. Nielsen (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open D. Inglot / F. Skugor D. Inglot / F. Skugor 3 2 M. Demoliner / F. Nielsen M. Demoliner / F. Nielsen 6 6 Vincitore: M. Demoliner / F. Nielsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Inglot / F. Skugor 30-40 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 M. Demoliner / F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 M. Demoliner / F. Nielsen 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Inglot / F. Skugor 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Demoliner / F. Nielsen 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 0-1 → 1-1 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(WC) S. Stosur / (WC) L. Paes vs K. Peschke / W. Koolhof



GS Australian Open S. Stosur / L. Paes S. Stosur / L. Paes 6 7 K. Peschke / W. Koolhof [4] K. Peschke / W. Koolhof [4] 4 5 Vincitore: S. Stosur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Stosur / L. Paes 15-0 30-0 40-15 6-5 → 7-5 K. Peschke / W. Koolhof 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Stosur / L. Paes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Peschke / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Stosur / L. Paes 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 K. Peschke / W. Koolhof 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Stosur / L. Paes 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Peschke / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 2-2 → 2-3 S. Stosur / L. Paes 40-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Peschke / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Stosur / L. Paes 0-40 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Peschke / W. Koolhof 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Stosur / L. Paes 15-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Peschke / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Stosur / L. Paes 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Peschke / W. Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Stosur / L. Paes 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Peschke / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Stosur / L. Paes 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Peschke / W. Koolhof 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Stosur / L. Paes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Peschke / W. Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Johnson / D. Kudla vs R. Albot / M. Jaziri



GS Australian Open S. Johnson / D. Kudla S. Johnson / D. Kudla 6 2 4 R. Albot / M. Jaziri R. Albot / M. Jaziri 1 6 6 Vincitore: R. Albot / M. Jaziri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Johnson / D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Johnson / D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Albot / M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 S. Johnson / D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Johnson / D. Kudla 0-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 1-2 → 2-2 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Johnson / D. Kudla 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Albot / M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Johnson / D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 R. Albot / M. Jaziri 0-15 15-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Johnson / D. Kudla 0-15 15-15 30-15 1-4 → 2-4 R. Albot / M. Jaziri 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Johnson / D. Kudla 15-40 15-15 15-30 df 1-2 → 1-3 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Johnson / D. Kudla 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

T. Fritz / C. Norrie vs J. Sock / J. Withrow



GS Australian Open T. Fritz / C. Norrie T. Fritz / C. Norrie 7 3 6 J. Sock / J. Withrow J. Sock / J. Withrow 6 6 7 Vincitore: J. Sock / J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 5*-6 5*-7 6-7* 7-7* 7*-8 7*-9 8-9* 6-6 → 6-7 J. Sock / J. Withrow 15-40 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Fritz / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Sock / J. Withrow 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 5-4 → 5-5 T. Fritz / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sock / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz / C. Norrie 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sock / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz / C. Norrie 0-40 0-15 15-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sock / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Fritz / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sock / J. Withrow 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Fritz / C. Norrie 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Fritz / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 ace 0-3 → 1-3 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Fritz / C. Norrie 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 0-2 J. Sock / J. Withrow 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Sock / J. Withrow 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Fritz / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sock / J. Withrow 0-15 0-30 15-30 30-30 5-4 → 5-5 T. Fritz / C. Norrie 0-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 J. Sock / J. Withrow 0-15 15-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Fritz / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 J. Sock / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 T. Fritz / C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-1 → 4-1 J. Sock / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sock / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz / C. Norrie 15-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

(10) I. Begu / (10) M. Buzarnescu vs A. Cornet / P. Martic



GS Australian Open I. Begu / M. Buzarnescu [10] I. Begu / M. Buzarnescu [10] 6 3 1 A. Cornet / P. Martic A. Cornet / P. Martic 2 6 6 Vincitore: A. Cornet / P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 I. Begu / M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Cornet / P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Cornet / P. Martic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Cornet / P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Cornet / P. Martic 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Cornet / P. Martic 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Cornet / P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Cornet / P. Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Cornet / P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 I. Begu / M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Cornet / P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Cornet / P. Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Cornet / P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 I. Begu / M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Cornet / P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 I. Begu / M. Buzarnescu 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Cornet / P. Martic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Yang / R. Bopanna vs (5) A. Groenefeld / (5) R. Farah



GS Australian Open Z. Yang / R. Bopanna Z. Yang / R. Bopanna 0 6 3 0 A. Groenefeld / R. Farah [5] • A. Groenefeld / R. Farah [5] 0 3 6 1 Vincitore: A. Groenefeld Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Groenefeld / R. Farah 9-6 0-1 Z. Yang / R. Bopanna 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Z. Yang / R. Bopanna 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Z. Yang / R. Bopanna 15-0 15-15 30-15 30-30 1-4 → 2-4 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Z. Yang / R. Bopanna 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 A. Groenefeld / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Yang / R. Bopanna 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

(WC) A. Bai / (WC) Z. Hives vs N. Hibino / D. Krawczyk



GS Australian Open A. Bai / Z. Hives A. Bai / Z. Hives 2 1 N. Hibino / D. Krawczyk [8] N. Hibino / D. Krawczyk [8] 6 6 Vincitore: N. Hibino / D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Bai / Z. Hives 0-15 0-30 15-40 1-5 → 1-6 N. Hibino / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 1-5 A. Bai / Z. Hives 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 N. Hibino / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Bai / Z. Hives 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Bai / Z. Hives 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Hibino / D. Krawczyk 0-40 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Bai / Z. Hives 40-30 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 1-5 A. Bai / Z. Hives 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-4 → 0-5 N. Hibino / D. Krawczyk A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Bai / Z. Hives 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 A. Bai / Z. Hives 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(6) A. Spears / (6) J. Cabal vs L. Chan / I. Dodig



GS Australian Open A. Spears / J. Cabal [8] A. Spears / J. Cabal [8] 7 6 L. Chan / I. Dodig [7] L. Chan / I. Dodig [7] 5 2 Vincitore: A. Spears Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Chan / I. Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 L. Chan / I. Dodig 0-15 ace 0-30 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Chan / I. Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Spears / J. Cabal 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Chan / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Chan / I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Spears / J. Cabal 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 L. Chan / I. Dodig 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 A. Spears / J. Cabal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 L. Chan / I. Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Spears / J. Cabal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 L. Chan / I. Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Spears / J. Cabal 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Chan / I. Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df df 2-2 → 3-2 A. Spears / J. Cabal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Chan / I. Dodig 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Spears / J. Cabal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 L. Chan / I. Dodig 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Strycova / M. Vondrousova vs Z. Diyas / Y. Putintseva



GS Australian Open B. Strycova / M. Vondrousova [32] B. Strycova / M. Vondrousova [32] 6 6 Z. Diyas / Y. Putintseva Z. Diyas / Y. Putintseva 2 2 Vincitore: B. Strycova / M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Strycova / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Z. Diyas / Y. Putintseva 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 B. Strycova / M. Vondrousova 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 3-2 → 4-2 Z. Diyas / Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 B. Strycova / M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 Z. Diyas / Y. Putintseva A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

A. Sasnovich / T. Townsend vs (11) E. Hozumi / (11) A. Rosolska



GS Australian Open A. Sasnovich / T. Townsend A. Sasnovich / T. Townsend 6 7 E. Hozumi / A. Rosolska [11] E. Hozumi / A. Rosolska [11] 2 6 Vincitore: A. Sasnovich / T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* df 6-6* df 7*-6 6-6 → 7-6 A. Sasnovich / T. Townsend 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Hozumi / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Sasnovich / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. Hozumi / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Sasnovich / T. Townsend 15-0 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 E. Hozumi / A. Rosolska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Sasnovich / T. Townsend 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 E. Hozumi / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Sasnovich / T. Townsend 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Hozumi / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Sasnovich / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Hozumi / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Sasnovich / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 E. Hozumi / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Sasnovich / T. Townsend 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Hozumi / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Sasnovich / T. Townsend 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 E. Hozumi / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 A. Sasnovich / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-15 30-30 1-0 → 2-0 E. Hozumi / A. Rosolska 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(8) E. Makarova / (8) A. Sitak vs A. Klepac / E. Roger-Vasselin



GS Australian Open E. Makarova / A. Sitak [8] E. Makarova / A. Sitak [8] 3 4 A. Klepac / E. Roger-Vasselin A. Klepac / E. Roger-Vasselin 6 6 Vincitore: A. Klepac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Makarova / A. Sitak 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 40-40 15-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 E. Makarova / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 E. Makarova / A. Sitak 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 2-2 → 2-3 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 2-1 → 2-2 E. Makarova / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Makarova / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 0-15 30-15 30-30 3-5 → 3-6 E. Makarova / A. Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 E. Makarova / A. Sitak 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 E. Makarova / A. Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 E. Makarova / A. Sitak 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Klepac / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

D. Collins / M. Venus vs H. Chan / J. Rojer