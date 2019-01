Australian Open: La gran rimonta di Marin Cilic che annulla due match point a Verdasco (VIDEO)

Marin Cilic ha messo a segno una grandissima rimonta nei 1/16 di finale degli Australian Open.

Sotto di due set a zero contro Fernando Verdasco, il finalista della scorsa edizione è riuscito a imporsi con il punteggio di 4-6, 3-6, 6-1, 7-6(8), 6-3 dopo una maratona durata 4h20′.

E pensare che l’iberico ha gettato alle ortiche un match-point nel tie-break della quarta frazione. Ora agli ottavi il mai domo Cilic se la vedrà con un altro spagnolo: Roberto Bautista-Agut.

Da segnalare che per la trentunesima volta in carriera Marin Cilic è andato sotto di due set. Il croato è riuscito a vincere in rimonta solo cinque volte, l’ultima contro De Minaur allo US Open 2018.

