Australian Open Juniores: sorteggio positivo per Pigato, Biagianti incontra Snigur

E’ stato pubblicato questa mattina il tabellone principale degli Australian Open Juniores. Sono tre le tenniste italiane ai nastri di partenza: oltre a Martina Biagianti, ammessa di diritto, ci saranno anche Lisa Pigato e Federica Rossi, entrambe capaci di superare le qualificazioni.

La romana Biagianti farà il suo esordio a Melbourne Park contro l’ucraina Daria Snigur, classe 2002 ed ex numero 752 del ranking WTA, oltre che vincitrice di un torneo ITF da $15,000 ad Antalya nel 2018. Lisa Pigato, invece, giocherà al primo turno contro l’australiana Lara Walker, in tabellone con una wild card: nata nel 2003, la giocatrice di casa ha un best ranking alla 307^ posizione del ranking U18 (attualmente è n.314).

L’altra qualificata italiana, Federica Rossi, incontrerà la statunitense Kacie Harvey per la seconda volta in carriera: l’unico precedente è favorevole alla tennista di Sondrio che, al primo turno delle qualificazioni della scorsa edizione degli US Open, si impose con un doppio 6-3.

I PRIMI DUE TURNI DELLE AZZURRE

Loudmilla BENCHEIKH (17,FRA) vs Megan SMITH (WC,AUS)

Daria SNIGUR (UKR) vs Martina BIAGIANTI (ITA)

Marta CUSTIC (15,ESP) vs Maria KRUPENINA (Q,RUS)

Lara WALKER (WC,AUS) vs Lisa PIGATO (Q,ITA)

Federica ROSSI (Q,ITA) vs Kacie HARVEY (USA)

Giulia MORLET (FRA) vs Thasaporn NAKLO (12,THA)