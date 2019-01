Australian Open Juniores: Musetti sfida una wild card, sorteggio ostico per Arnaldi

E’ stato sorteggiato, nella mattinata italiana, il tabellone principale degli Australian Open Juniores: cinque italiani al via, quattro ammessi di diritto più uno passato attraverso le qualificazioni.

Lorenzo Musetti, primo favorito del seeding, aprirà la manifestazione contro la wild card locale Tai Sach, classe 2002 e n.224 ITF. Un sorteggio piuttosto benevolo per il nativo di Massa Carrara che, in caso di passaggio del turno, affronterebbe il vincente del match tra Nguyen e Ng.

Non è andata affatto bene, invece, a Matteo Arnaldi, la cui prima partecipazione in un tabellone principale di un torneo dello Slam sarà bagnata da un incrocio molto complicato contro il rumeno Filip Cristian Jianu, testa di serie numero quattro e n.8 del ranking mondiale: il tennista di Bucarest non ha, però, ottenuto buoni risultati nei Major del 2018, superando un turno solamente al Roland Garros.

Giulio Zeppieri giocherà al primo ostacolo contro lo statunitense Tyler Zink, mentre Francesco Passaro esordirà con il coreano Han. Luciano Darderi, l’unico azzurro capace di superare le qualificazioni, è stato inserito nella parte bassa del tabellone e debutterà contro il thailandese Suksumrarn, classe 2001 e n.56 ITF.

I PRIMI DUE TURNI DEGLI AZZURRI

Lorenzo MUSETTI (1,ITA) vs Tai SACH (WC,AUS)

Phuong Van NGUYEN (VIE) vs Ki Lung NG (HKG)

Valentin ROYER (11,FRA) vs Eric VANSHELBOIM (UKR)

Tyler ZINK (USA) vs Giulio ZEPPIERI (ITA)

Dalibor SVRCINA (7,CZE) vs Natan RODRIGUES (BRA)

Francesco PASSARO (ITA) vs Seong Yong HAN (KOR)

Chen DONG (WC,AUS) vs Connor THOMSON (Q,GBR)

Matteo ARNALDI (ITA) vs Filip Cristian JIANU (4,ROU)

Emilio NAVA (13,USA) vs Keisuke SAITOH (JPN)

Luciano DARDERI (Q,ITA) vs Thantub SUKSUMRARN (THA)