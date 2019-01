Australian Open: Rafael Nadal concede 7 game a Alex De Minaur (VIDEO)

Rafael Nadal non ha avuto nessuna problema nel battere giovane idolo di casa Alex De Minaur nel terzo turno degli Australian Open. Il maiorchino, che negli ottavi se la vedrà con il ceco Tomas Berdych, si è imposto sul 19enne per 6-1 6-2 6-4.

Dopo una brevissima fase di studio, lo spagnolo ha incamerato 5 giochi consecutivi per far sua la prima frazione. Il canovaccio non è poi più cambiato ed il mancino di Manacor ha chiuso in 2h22′ trasformando 5 palle break su 13 opportunità e concedendone appena 4 all’avversario, tutte prontamente cancellate.

La partita punto per punto