Australian Open: Il Tabellone Principale Maschile Juniores. Cinque azzurri al via

Sono cinque gli azzurri presenti nel tabellone principale maschile Juniores degli Australian Open.

Lorenzo Musetti, numero uno del seeding, debutta contro la wild card australiana Tai Sach. Giulio Zeppieri è stato invece sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Tyler Zink. Francesco Passaro, 18enne di Perugia, trova dall’altra parte della rete il coreano Seon Yong Han mentre Matteo Arnaldi, 17enne di Sanremo, deve vedersela con il rumeno Filip Cristian Jianu, quarta testa di serie. Infine Luciano Darderi, 16enne italo-argentino, promosso dalle qualificazioni, fa il suo esordio nel main draw contro il thailandese Thantub Suksumrarn.

Il Tabellone Principale – Parte Alta

(1) L. Musetti vs (WC) T. Sach

P. Nguyen vs K. Ng

(WC) H. Takeda vs M. Alves

N. Ionel vs (15) L. Draxl

(12) T. Boyer vs J. Fearnley

(WC) K. Cavrak vs B. Sengul

(Q) K. Montsi vs A. Binda

L. Herman vs (6) N. Alvarez Varona

(3) O. Virtanen vs (WC) S. Storch

G. Strom vs (Q) R. Matsushita

L. Weststrate vs (WC) C. White

(Q) J. Story vs (16) E. Spizzirri

(11) V. Royer vs E. Vanshelboim

T. Zink vs G. Zeppieri

P. Makk vs M. Shah

D. Sweeny vs (8) J. Forejtek

Il Tabellone Principale – Parte Bassa

(7) D. Svrcina vs N. Rodrigues

F. Passaro vs S. Han

W. Marek vs (Q) J. Klopper

(WC) T. Evans vs (9) C. Kingsley

(14) H. Mayot vs A. Kalender

(Q) R. Azuma vs T. Kodat

(WC) C. Dong vs (Q) C. Thomson

M. Arnaldi vs (4) F. Jianu

(5) R. Hijikata vs (Q) L. Marmousez

Z. Khan vs S. Mitsui

C. Lerby vs J. Lehecka

H. Wendelken vs (10) G. Onclin

(13) E. Nava vs K. Saitoh

(Q) L. Darderi vs T. Suksumrarn

D. Stricker vs H. Rune

(WC) T. Schoolkate vs (2) B. Yunchaokete