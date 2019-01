Australian Open: Arrivano le sconfitte al terzo turno per Thomas Fabbiano e Andreas Seppi (superato al quinto set da Tiafoe)

Niente da fare per Andreas Seppi e Thomas Fabbiano sconfitti al terzo turno degli Australian Open.

Il tennista pugliese si è arreso a Grigor Dimitrov, classe 1991 e n.21 del mondo, con il risultato di 76 (5) 64 64.

La partita punto per punto



GS Australian Open G. Dimitrov [20] G. Dimitrov [20] 7 6 6 T. Fabbiano T. Fabbiano 6 4 4 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 40-A 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 40-A 15-0 30-0 ace ace 30-15 ace 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-40 df 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 30-40 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 0-30 ace 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Fuori anche Andreas Seppi eliminato al quinto set dal giovane americano Francis Tiafoe, n.39 del mondo, con il punteggio complessivo di 67 (3) 63 46 64 63.

Da segnalare che nel match di Seppi l’azzurro avanti per due set a uno, nel quarto parziale dopo aver subito il break nel primo game (ai vantaggi dal 40-30), mancava un break point nel game successivo (annullato con un ace).

Sul 4 a 5 Andreas, dallo 0-40, mancava tre palle consecutive per recuparare il break e l’americano alla prima occasione chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel quinto e decisivo Set l’azzurro cedeva la battuta nel primo game (a 30).

Seppi poi non era più competitivo nella risposta, complice anche di un calo fisico e alla fine Francis otteneva anche il doppio break nel nono game, che chiudeva definitivamente la partita in favore del giocatore americano per 6 a 3.

