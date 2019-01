Australian Open: Roger Federer supera Fritz ed approda agli ottavi di finale (VIDEO)

Continua il percorso netto di Roger Federer agli Australian Open. Il basilese ha superato il terzo turno grazie al successo su Taylor Fritz (50) per 6-2 7-5 6-2 in 1h28′ ed ora se la vedrà negli ottavi con Stefanos Tsitsipas (15) che, da parte sua, ha estromesso in quattro set Nikoloz Basilashvili (20).

Pronti via e lo svizzero ha subito messo la partita sui binari giusti, ottenendo due break al 4o e 6o gioco e chiudendo la prima frazione in appena 20′. Sorpreso da un ingresso in materia decisamente sontuoso da parte dell'”anziano” avversario, il 21enne statunitense si è fatto più combattivo nel secondo set, concedendo però un’altra volta il servizio proprio a un passo dal tie-break.

Roger è stato poi bravo ad approfittare del colpo inferto all’americano e si è portato subito sul 3-1 nella frazione decisiva, terminando con grande autorità e determinazione il match.

La partita punto per punto