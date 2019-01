Australian Open Juniores: Pigato e Rossi accedono al tabellone principale

Si arricchisce la pattuglia italiana nel tabellone principale femminile degli Australian Open Juniores: a Martina Biagianti, entrata di diritto nel main draw nelle ultime ore in seguito a numerosi forfait, vanno infatti ad aggiungersi Lisa Pigato e Federica Rossi, che hanno brillantemente superato le qualificazioni.

PIGATO, CHE SORPRESA – Altra vittoria, altra gioia immensa per Lisa Pigato che approda, per la prima volta in carriera, nel tabellone principale di un torneo dello Slam: la giovane promessa azzurra, classe 2003 e decima favorita del seeding, si è imposta col punteggio di 6-1 6-3 sulla statunitense Grishuk, prima testa di serie e numero 67 delle classifiche mondiali ITF.

FEDERICA ROSSI SCHIACCIASASSI – Dopo aver lasciato tre giochi alla giapponese Shiori Ito al primo turno, Federica Rossi ripete una grandissima prestazione e, col punteggio di 6-1 6-1, liquida l’indiana Salsa Aher, che ieri si era resa protagonista dell’eliminazione della finlandese Anttila. La giocatrice valtellinese, classe 2001, giocherà per la seconda volta in carriera nel tabellone principale di un torneo dello Slam: lo scorso anno, infatti, prese parte al torneo di Wimbledon, dove superò le qualificazioni salvo poi fermarsi all’esordio per mano della cinese Qinwen Zheng.

RISULTATI TURNO DECISIVO

Lisa PIGATO (10,ITA) b. Skyler Marie Grace GRISHUK (1,USA) 6-1 6-3

Federica ROSSI (2,ITA) b. Salsa AHER (IND) 6-1 6-1