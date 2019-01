Australian Open: Un grande Thomas Fabbiano si regala per la prima volta in carriera il terzo turno a Melbourne

Thomas Fabbiano per la prima volta in carriera accede al terzo turno degli Australian Open.

L’azzurro ha sconfitto al secondo turno il gigante americano Reilly Opelka classe 1997 e n.97 ATP con il risultato di 67 (15) 62 64 36 76 (5) dopo 3 ore e 32 minuti di gioco.

Al terzo turno Tommy sfiderà uno tra Grigor Dimitrov o Pablo Cuevas.

Da segnalare che Fabbiano nel quinto e decisivo set mancava una palla break sull’1 pari, ma era bravo l’americano a piazzare un ace.

Si andava al tiebreak con i due giocatori che non concedevano nulla al servizio, con Tommy che però sul 5 pari, dal 40-15, andava a due punti dal subire il break, ma giocava proprio sul 40 pari un punto magistrale non perdendo la concentrazione e dopo l’ennesima volèe conquistava un punto fondamentale.

Nel tiebreak l’azzurro sul 3 a 2 piazzava un formidabile passante e conquistava il minibreak.

Nel punto successivo Opelka affossava il diritto in rete con Tommy che si portava poi sul 7 a 2 con doppio minibreak.

Sull’8 a 4 Fabbiano commetteva un errore e perdeva uno dei due minibreak di vantaggio, ma dall’8 a 5 con due discese a rete consecutive dell’americano, Tommy infilava entrambe le volte l’americano e portava a casa la partita per 10 punti a 5.

La partita punto per punto