Australian Open: Roger Federer supera l’ostacolo Evans ed approda al terzo turno (VIDEO)

Un Roger Federer cinico e sportivamente spietato ha staccato il biglietto per i sedicesimi di finale degli Australian Open. Roger, numero tre del tabellone, ha sconfitto in tre set il britannico Daniel Evans (ATP 189) per 7-6 (7/5) 7-6 (7/3) 6-3 in 2h35′. L’elvetico ha colto praticamente ogni occasione per mettere alle strette l’avversario, il quale dal canto suo può invece recriminare per diverse occasioni perse.

In particolare Evans – ex 41 al mondo ma scivolato in fondo alla classifica dopo la squalifica di un anno per uso di cocaina – non ha saputo sfruttare un vantaggio di 5/3 e servizio in mano nel primo tie-break, facendosi invece recuperare da Federer, che ha chiuso la frazione alla seconda possibilità capitatagli. Il britannico è anche riuscito a recuperare un break di svantaggio nel secondo parziale ma, anche in quest’occasione, la maggior freddezza di King Roger ha avuto la meglio. Sotto due set a zero, Evans non ha poi potuto nulla di fronte ad un Federer capace di salire sempre più di tono e che, grazie al break nel quarto game del terzo set, ha di fatto chiuso il match in proprio favore.

Ora il renano affronterà l’americano Taylor Fritz (50) che, un po’ a sorpresa, ha superato il francese Gaël Monfils (33) per 6-3 6-7 (8/10) 7-6 (8/6) 7-6 (7/5).

