Australian Open 2019: Stefano Travaglia esce di scena al secondo turno. Nikoloz Basilashvili vince in cinque set

Si interrompe al secondo turno l’avventura, partita nel torneo di qualificazione, di Stefano Travaglia agli Australian Open 2019: il tennista di Ascoli Piceno, classe 1991 e n.139 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, n.20 del mondo e diciannovesimo favorito del seeding, col punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in due ore e 54 minuti di gioco.

Il nativo di Tbilisi, che dovrà cercare di difendere il terzo turno raggiunto lo scorso anno nello Slam australiano, tornerà in campo nella giornata di venerdì contro il greco Stefanos Tsitsipas, che nella notte si è imposto in quattro set sul serbo Viktor Troicki.

PRIMO SET – Inizio di match positivo per il giocatore italiano, che si procura una chance di break nel primo gioco, senza riuscire a convertirla, e poi riesce a togliere la battuta al suo avversario nel quarto game, allungando sul 3-1. La tensione la fa da padrone, per quanto concerne Travaglia, e così il marchigiano si ritrova immediatamente in difficoltà: sotto 0-40, opera la rimonta a metà e, a trenta, restituisce il favore a Basilashvili, il quale poi ristabilisce la parità sul 3-3. Nel momento clou della frazione, altro sussulto di Stefano Travaglia che, d’orgoglio, ottiene il secondo break della partita: avanti per 5-3, l’italiano chiude la frazione dopo aver recuperato da 0-30 col servizio a disposizione. Numeri non eccellenti, né in battuta né in risposta, per Travaglia (49% di prime di servizio in campo, ben quattro doppi falli e 50% di punti vinti con la seconda); disastroso, invece, Basilashvili in risposta, con appena 10 punti vinti su 35 (appena il 29%).

SECONDO SET – Equilibrio totale nelle prime battute del secondo set tra Travaglia e Basilashvili, nessun momento di difficoltà per entrambi i giocatori sino al sesto game: è qui che l’italiano commette diversi errori gravi, ritrovandosi in un lampo sullo 0-40. Il break è cosa scontata, il georgiano toglie il servizio all’azzurro e si porta avanti nel punteggio: il vantaggio, per Basilashvili, è rassicurante, tanto che proprio questo momento “no” di Travaglia costa il parziale all’italiano. Basilashvili si aggiudica la frazione per 6-3, con un solo break a fare la differenza: il tennista di Tbilisi ha alzato il suo livello al servizio, ma in risposta i numeri sono davvero disastrosi, anche se migliori, di poco, rispetto al primo parziale.

TERZO SET – Break e controbreak nei primi due giochi del terzo parziale, poi assoluto equilibrio ancora una volta fino al sesto gioco: nella frazione precedente, ad aver avuto un passaggio a vuoto era stato Travaglia, mentre ora è Basilashvili a dover fare i conti con la tensione. Il georgiano perde il servizio a quindici, Travaglia ringrazia e vola sul 4-2: senza particolari problemi, l’azzurro tiene i due successivi turni di battuta a trenta, chiudendo il set con lo score di 6-3. Il numero dei vincenti è lo stesso per entrambi (sei per parte), ma il numero di errori non forzati “sorride” a Travaglia che ne ha commessi cinque in meno (10, contro i 15 dell’avversario).

QUARTO SET – Quarta frazione giocata ad alto livello da entrambi, dove a spuntarla è stato il giocatore dotato di maggior esperienza a questi livelli. Basilashvili, consapevole di non poter rischiare di attendere le fasi calde del parziale per piazzare il colpo decisivo, parte col piede giusto, intascandosi subito il break nel quarto game, proiettandosi sul 3-1. Il georgiano si procura anche due opportunità per il 5-1, ma non le sfrutta: Travaglia, rinvigorito da queste due palle break, gioca un settimo game praticamente perfetto, riuscendo a recuperare lo svantaggio. Giunti sul 5-4 in favore di Basilashvili, Travaglia si porta avanti per 30-15, poi è costretto a cedere tre punti di fila che consentono al georgiano di allungare il match al parziale decisivo: 6-4. Troppi errori non forzati (12) costano carissimo a Travaglia, non tanto per il numero (Basilashvili ne ha commessi appena due in meno) ma più che altro per i momenti in cui sono arrivati.

QUINTO SET – Quando un top player si trova in una giornata storta, è proprio il quinto set che può fare la differenza in suo favore: la maggior esperienza la fa da padrone nel parziale decisivo, Basilashvili accusa decisamente meno stanchezza rispetto a Travaglia e si dimostra cinico in diverse occasioni.

L’azzurro, invece, non lo è: nel primo turno di battuta del georgiano si ritrova due palle break a disposizione, ma se le lascia sfuggire. Queste opportunità non sfruttate pesano come un macigno nella testa di Travaglia, che non riesce più ad esprimere il gioco dei primi quattro parziali e cede piuttosto rapidamente tre giochi di fila, con Basilashvili che allunga sul 4-1. Un allungo che sembrava definitivo, se solo il georgiano non si fosse fatto sorprendere nel settimo game: forse ormai convinto di vincere, Basilashvili diminuisce l’intensità dei propri colpi e si fa infilare dall’italiano, bravo a recuperare il break. Chiamato a pareggiare i conti sul 4-4, Travaglia non risponde presente: game pessimo giocato dall’azzurro, che si ritrova rapidamente sullo 0-40 e cede poi a quindici; Basilashvili ringrazia, torna avanti e, recuperando da 15-30, chiude la contesa dopo quasi tre ore di battaglia.

Lorenzo Carini