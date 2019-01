Da Melbourne: La sfortuna di Thanasi Kokkinakis e Ernests Gulbis

Continua la sfortuna per Thanasi Kokkinakis.

L’australiano si è ritirato per un problema ai pettorali quando era avanti per 7-5 2-4 contro il giapponese Taro Daniel.

La partita punto per punto



GS Australian Open T. Daniel • T. Daniel 30 5 4 T. Kokkinakis T. Kokkinakis 0 7 2 Vincitore: T. Daniel per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Daniel A-40 15-0 ace 30-0 4-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Daniel 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-6 → 5-7 T. Daniel 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Ernest Gulbis ha lasciato il campo contro Stan Wwarinka quando anche lui era avanti di un set per un problema alla schiena.

La partita punto per punto