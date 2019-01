Australian Open: Marco Cecchinato manca un match point e viene sconfitto all’esordio

Marco Cecchinato è stato sconfitto all’esordio degli Australian Open.

L’azzurro si è fatto rimontare due set dal serbo F. Krajinovic che si è imposto con il risultato di 46 06 61 76 (8) 64 dopo 2 ore e 44 minuti di partita.

Da segnalare che Marco nel quarto parziale è stato avanti per 5 a 3 e quando poi ha servito per il match sul 5 a 4, 30-15, ha ceduto tre punti consecutivi subendo il break a 30.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 3 a 6 annullava tre palle set e poi dopo aver mancato una palla match sull’8 a 7 cedeva il tiebreak per 10 punti a 8.

Nel quinto set il serbo piazzava il break decisivo nel primo game (a 30) e poi sul 2 a 0 Filip mancava tre palle break consecutive per il doppio break.

Marco dal canto suo non era più pericoloso in risposta, con il tennista serbo che sul 5 a 4 piazzava 3 ace teneva a 30 la battuta e chiudeva la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto