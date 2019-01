Australian Open: Il programma completo di Mercoledì 16 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) S. Stephens vs T. Babos

(15) A. Barty vs Y. Wang

(Q) D. Evans vs (3) R. Federer (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) B. Haddad Maia vs (2) A. Kerber

M. Ebden vs (2) R. Nadal

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Pavlyuchenkova vs (9) K. Bertens

(5) K. Anderson vs F. Tiafoe

J. Larsson vs (3) C. Wozniacki

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(27) A. de Minaur vs (Q) H. Laaksonen

(30) M. Sharapova vs R. Peterson

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(20) A. Kontaveit vs A. Sasnovich

(6) M. Cilic vs M. McDonald

K. Boulter vs (11) A. Sabalenka

(22) R. Bautista Agut vs J. Millman (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) Z. Hives vs (19) C. Garcia

J. Thompson vs A. Seppi

(30) G. Monfils vs T. Fritz

(8) P. Kvitova vs I. Begu (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) S. Tsitsipas vs (Q) V. Troicki

(Q) A. Sharma vs M. Sakkari

(29) D. Vekic vs (WC) K. Birrell

(20) G. Dimitrov vs P. Cuevas (Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Krunic / S. Zheng vs M. Adamczak / J. Moore

(15) R. Bopanna / (15) D. Sharan vs P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

M. Demoliner / F. Nielsen vs G. Granollers / M. Granollers

N. Kichenok / Y. Wang vs O. Kalashnikova / D. Yastremska

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) M. Purcell / (WC) L. Saville vs M. Gonzalez / N. Jarry

(WC) D. Aiava / (WC) N. Bains vs (5) A. Klepac / (5) M. Martinez Sanchez

(WC) A. Bolt / (WC) M. Polmans vs (4) B. Bryan / (4) M. Bryan (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(WC) N. Kyrgios / (WC) M. Reid vs (13) I. Dodig / (13) E. Roger-Vasselin

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Vondrousova vs (31) P. Martic

T. Berdych vs R. Haase

(24) L. Tsurenko vs A. Anisimova

Y. Nishioka vs (10) K. Khachanov

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) H. Kontinen / (12) J. Peers vs S. Gonzalez / A. Qureshi

I. Bara / M. Niculescu vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(7) L. Kubot / (7) H. Zeballos vs A. Bedene / M. Marterer

D. Molchanov / I. Zelenay vs M. Berrettini / M. Cecchinato

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Krawietz / N. Mektic vs N. Monroe / J. Nedunchezhiyan

A. Krajicek / A. Sitak vs L. Paes / M. Reyes-Varela

L. Bambridge / J. O’Mara vs M. Copil / M. Fucsovics

I. Ivashka / D. Medvedev vs H. Nys / B. Paire

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Kudla vs (18) D. Schwartzman

D. Collins vs S. Vickery

T. Fabbiano vs R. Opelka

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas vs A. Mannarino / A. Mies

M. Arevalo / J. Cerretani vs (9) J. Rojer / (9) H. Tecau

A. Panova / L. Siegemund vs M. Gasparyan / D. Gavrilova

A. Cornet / P. Martic vs M. Linette / A. Tomljanovic

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) K. Chang / (WC) C. Hsu vs K. Christian / A. Muhammad

B. Klahn / M. Kukushkin vs (6) R. Klaasen / (6) M. Venus (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

V. Kuzmova / M. Rybarikova vs S. Stosur / S. Zhang

(16) R. Haase / (16) M. Middelkoop vs R. Harrison / S. Querrey

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) A. Groenefeld / (12) V. King vs S. Aoyama / L. Marozava

T. Maria / H. Watson vs (4) N. Melichar / (4) K. Peschke

(5) P. Herbert / (5) N. Mahut vs D. Marrero / M. Zverev

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs A. Bogdan / An. Rodionova

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Travaglia vs (19) N. Basilashvili

R. Albot vs (26) F. Verdasco

B. Bencic vs Y. Putintseva

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Hibino / D. Krawczyk vs (14) M. Kato / (14) M. Ninomiya

L. Mayer / J. Sousa vs (14) F. Lopez / (14) M. Lopez (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(WC) M. Gong / (WC) Z. Zhang vs M. Klizan / M. Matkowski

(6) L. Hradecka / (6) E. Makarova vs M. Barthel / S. Kenin