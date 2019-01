Australian Open: LIVE i risultati con il dettagliato del DAY 2

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – 1° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) D. Aiava vs (17) M. Keys



T. Maria vs (16) S. Williams



(4) A. Zverev vs A. Bedene



Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) N. Djokovic vs (Q) M. Krueger



(4) N. Osaka vs M. Linette



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) K. Majchrzak vs (8) K. Nishikori



T. Zidansek vs D. Gavrilova



V. Williams vs (25) M. Buzarnescu



Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) S. Halep vs K. Kanepi



B. Paire vs (7) D. Thiem



Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) K. Muchova vs (7) Ka. Pliskova



(11) B. Coric vs S. Darcis



L. Siegemund vs V. Azarenka



S. Stosur vs D. Yastremska



N. Kyrgios vs (16) M. Raonic (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) F. Fognini vs J. Munar



E. Bouchard vs (WC) S. Peng



P. Andujar vs (25) D. Shapovalov



(Q) V. Golubic vs (6) E. Svitolina



Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Konta vs A. Tomljanovic



S. Zheng vs (18) G. Muguruza



T. Daniel vs (Q) T. Kokkinakis



S. Wawrinka vs E. Gulbis



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

I. Ivashka vs M. Jaziri



(Q) N. Vikhlyantseva vs (Q) V. Lepchenko



F. Krajinovic vs (17) M. Cecchinato



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) E. Mertens vs A. Schmiedlova



(WC) A. Bolt vs (WC) J. Sock



(27) C. Giorgi vs D. Jakupovic



(WC) J. Tsonga vs M. Klizan



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(21) Q. Wang vs F. Ferro



(24) H. Chung vs B. Klahn



(32) P. Kohlschreiber vs (WC) Z. Li



(26) D. Cibulkova vs S. Zhang



Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Parmentier vs A. Potapova



(Q) L. Vanni vs (23) P. Carreno Busta



J. Chardy vs U. Humbert



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Diyas vs A. Krunic



L. Djere vs E. Donskoy



M. Granollers vs M. Copil



S. Kenin vs (Q) V. Kudermetova



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Ramos-Vinolas vs M. Fucsovics



(10) D. Kasatkina vs T. Bacsinszky



S. Voegele vs (28) S. Hsieh



(WC) A. Popyrin vs M. Zverev



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) L. Harris vs (15) D. Medvedev



(Q) B. Fratangelo vs (29) G. Simon



(23) C. Suárez Navarro vs (WC) C. Burel



Kr. Pliskova vs A. Blinkova



Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Jarry vs L. Mayer



(Q) B. Andreescu vs (WC) W. Osuigwe



(Q) L. Zhu vs M. Gasparyan



M. Marterer vs (Q) G. Sakharov



Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

I. Karlovic vs H. Hurkacz



M. Brengle vs (Q) M. Doi



(28) L. Pouille vs M. Kukushkin



(Q) I. Swiatek vs A. Bogdan



Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Querrey vs P. Herbert



M. Barthel vs (13) A. Sevastova



(21) D. Goffin vs C. Garin



V. Kuzmova vs K. Kozlova



Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Vesely vs R. Harrison



G. Pella vs J. Sousa



A. Cornet vs L. Arruabarrena



