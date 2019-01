Australian Open: LIVE i risultati con il dettagliato del DAY 2. Bene A. Zverev. Rischia Nishikori. Treno Serena Williams che ora sfiderà la Bouchard

Debutto tranquillo per Alexander Zverev (ATP 4) agli Australian Open, dove negli ultimi tre anni non è mai andato oltre il terzo turno. Il tedesco ha iniziato il suo cammino battendo per 6-4 6-1 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene (67).

Se l’è vista brutta invece Kei Nishikori (9), che sotto per due set a zero ha poi vinto 15 dei seguenti 17 giochi prima che il polacco Kamil Majchrzak (176) dichiarasse forfait sul punteggio di 3-6 6-7 (6/8) 6-0 6-2 3-0.

Nessun miracolo per Viktorija Golubic (WTA 103) nel primo turno degli Australian Open. La 26enne zurighese, passata dalle qualificazioni, ha dovuto arrendersi con un chiaro 6-1 6-2 all’ucraina Elina Svitolina (7).

È andata come un treno pure Serena Williams (16), che ha travolto per 6-0 6-2 la malcapitata tedesca Tatjana Maria (73). La statunitense, che era alla sua prima apparizione ufficiale sul circuito dopo il diverbio con l’arbitro nella finale persa degli US Open, al prossimo turno se la vedrà con Eugenie Bouchard (79). La canadese ha concesso solo tre giochi alla cinese Shuai Peng (128).

(WC) D. Aiava vs (17) M. Keys



GS Australian Open D. Aiava D. Aiava 2 2 M. Keys [17] M. Keys [17] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Aiava 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Aiava 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Aiava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Keys 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Aiava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Aiava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 1-3 → 1-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Aiava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Aiava 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

T. Maria vs (16) S. Williams



GS Australian Open T. Maria T. Maria 0 2 S. Williams [16] S. Williams [16] 6 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Maria 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 2-6 S. Williams 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Maria 0-40 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 S. Williams 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 0-3 → 1-3 S. Williams 0-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Maria 0-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Maria 0-15 0-30 df 0-40 0-5 → 0-6 S. Williams 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 T. Maria 30-40 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(4) A. Zverev vs A. Bedene



GS Australian Open A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 6 6 A. Bedene A. Bedene 4 1 4 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A ace 40-40 df A-40 ace 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 30-40 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Bedene 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 5-1 → 6-1 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 A. Zverev 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Bedene 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

(1) N. Djokovic vs (Q) M. Krueger



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 6 M. Krueger M. Krueger 3 2 2 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Djokovic A-40 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Djokovic A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 N. Djokovic 40-A 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Krueger 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

(4) N. Osaka vs M. Linette



GS Australian Open N. Osaka [4] • N. Osaka [4] 15 3 M. Linette M. Linette 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Osaka 40-0 15-0 3-2 M. Linette 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 2-2 M. Linette 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 N. Osaka 30-40 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(Q) K. Majchrzak vs (8) K. Nishikori



GS Australian Open K. Majchrzak K. Majchrzak 0 6 7 0 2 0 K. Nishikori [8] • K. Nishikori [8] 0 3 6 6 6 3 Vincitore: K. Nishikori per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 K. Nishikori 40-0 0-3 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 K. Nishikori 15-0 30-0 2-5 → 2-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-4 → 1-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 0-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-4 → 0-5 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 K. Majchrzak 0-15 df 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 7-6 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 2-1* ace 3-1* 4-1* 4-2* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* ace 5-6* df 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 K. Nishikori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 K. Nishikori 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Nishikori 0-40 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Zidansek vs D. Gavrilova



GS Australian Open T. Zidansek T. Zidansek 7 6 D. Gavrilova D. Gavrilova 5 3 Vincitore: T. Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Gavrilova 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Gavrilova 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 T. Zidansek 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Gavrilova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Zidansek 15-0 30-0 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

V. Williams vs (25) M. Buzarnescu



GS Australian Open V. Williams V. Williams 6 7 6 M. Buzarnescu [25] M. Buzarnescu [25] 7 6 2 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Buzarnescu 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 V. Williams 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 3-4 → 3-5 M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 1-3* 1-4* df 1-5* 2-5* 2-6* 3-6* ace 6-6 → 6-7 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Williams 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Williams 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Buzarnescu 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) S. Halep vs K. Kanepi



GS Australian Open S. Halep [1] S. Halep [1] 30 6 6 3 K. Kanepi • K. Kanepi 40 7 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Halep 40-A 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Kanepi 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 S. Halep A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 S. Halep 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 K. Kanepi 15-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Halep 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 S. Halep 40-A 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Paire vs (7) D. Thiem



Il match deve ancora iniziare

(Q) K. Muchova vs (7) Ka. Pliskova



GS Australian Open K. Muchova K. Muchova 3 2 Ka. Pliskova [7] Ka. Pliskova [7] 6 6 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ka. Pliskova 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Ka. Pliskova A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Muchova 15-40 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ka. Pliskova 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Muchova 40-A 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(11) B. Coric vs S. Darcis



GS Australian Open B. Coric [11] B. Coric [11] 6 6 6 S. Darcis S. Darcis 1 4 4 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Coric 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 S. Darcis 15-40 ace 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 B. Coric 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Coric 30-40 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Darcis 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 B. Coric 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 ace df 3-1 → 4-1 S. Darcis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Coric 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Darcis 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Siegemund vs V. Azarenka



GS Australian Open L. Siegemund L. Siegemund 6 6 6 V. Azarenka V. Azarenka 7 4 2 Vincitore: L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 L. Siegemund 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A ace 40-40 A-40 df 2-3 → 2-4 L. Siegemund 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Azarenka 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Siegemund 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* df 3-1* 3-2* 4-2* 5-2* 5-3* 5-4* 5-5* 5-6* df 6-6 → 6-7 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-3 → 4-4 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Siegemund 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

S. Stosur vs D. Yastremska



GS Australian Open S. Stosur S. Stosur 5 2 D. Yastremska D. Yastremska 7 6 Vincitore: D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Yastremska 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Stosur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Yastremska 30-40 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Yastremska 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Stosur 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Stosur 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 D. Yastremska 40-A 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 D. Yastremska 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 S. Stosur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Yastremska 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

N. Kyrgios vs (16) M. Raonic (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



GS Australian Open N. Kyrgios N. Kyrgios 4 6 4 M. Raonic [16] M. Raonic [16] 6 7 6 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Raonic 0-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Kyrgios 30-40 15-0 30-0 2-4 → 3-4 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Raonic 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 2-3* 3-3* 4-3* ace 4-4* 4-5* 4-6* 5-6* ace 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 0-40 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 0-40 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(12) F. Fognini vs J. Munar



GS Australian Open F. Fognini [12] F. Fognini [12] 15 7 7 3 J. Munar • J. Munar 0 6 6 1 Vincitore: F. Fognini per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Munar 0-15 3-1 F. Fognini 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Munar 7-8 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* ace 4-3* 4-4* 5-4* 5-5* 6-5* 6-6* 6-7* 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 J. Munar 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Munar 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Fognini 40-A 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Munar 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 1-3 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* df 1-3* 2-3* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-40 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

E. Bouchard vs (WC) S. Peng



GS Australian Open E. Bouchard E. Bouchard 6 6 S. Peng S. Peng 2 1 Vincitore: E. Bouchard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Peng 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 E. Bouchard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 S. Peng 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 S. Peng 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Bouchard 40-30 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

P. Andujar vs (25) D. Shapovalov



GS Australian Open P. Andujar P. Andujar 2 3 6 D. Shapovalov [25] D. Shapovalov [25] 6 6 7 Vincitore: D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 P. Andujar 15-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Andujar 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Andujar 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 1-0 → 1-1 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Shapovalov A-40 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 P. Andujar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Andujar 15-0 30-0 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Andujar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 2-5 → 2-6 D. Shapovalov 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(Q) V. Golubic vs (6) E. Svitolina



GS Australian Open V. Golubic V. Golubic 1 2 E. Svitolina [6] E. Svitolina [6] 6 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 E. Svitolina 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 V. Golubic 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

J. Konta vs A. Tomljanovic



GS Australian Open J. Konta J. Konta 7 2 7 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 6 6 6 Vincitore: J. Konta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* 3-5* 4-5* 4-6* 5-6* ace 6-6* 7-6* 7-7* 8-7* 9-7* 6-6 → 7-6 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Konta 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Tomljanovic 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Konta 30-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Konta 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 30-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Konta 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Tomljanovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 J. Konta 0-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Konta 40-0 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Konta 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Konta 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

S. Zheng vs (18) G. Muguruza



GS Australian Open S. Zheng S. Zheng 2 3 G. Muguruza [18] G. Muguruza [18] 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 2-5 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Zheng 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Muguruza 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 G. Muguruza 30-40 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

T. Daniel vs (Q) T. Kokkinakis



GS Australian Open T. Daniel • T. Daniel 30 5 4 T. Kokkinakis T. Kokkinakis 0 7 2 Vincitore: T. Daniel per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Daniel A-40 15-0 ace 30-0 4-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Daniel 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-6 → 5-7 T. Daniel 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

S. Wawrinka vs E. Gulbis



GS Australian Open S. Wawrinka S. Wawrinka A 3 3 E. Gulbis • E. Gulbis 40 6 1 Vincitore: S. Wawrinka per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 E. Gulbis 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 E. Gulbis 15-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 2-3 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 15-0 40-0 0-0 → 1-0

I. Ivashka vs M. Jaziri



GS Australian Open I. Ivashka • I. Ivashka 30 4 7 6 4 M. Jaziri M. Jaziri 0 6 6 1 0 Vincitore: I. Ivashka per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 I. Ivashka 15-0 30-0 4-0 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 I. Ivashka 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 5-1 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 2-1 → 3-1 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* 4-6* 5-6* 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 M. Jaziri 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 I. Ivashka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 I. Ivashka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 2-3 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Jaziri 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(Q) N. Vikhlyantseva vs (Q) V. Lepchenko



GS Australian Open N. Vikhlyantseva [24] N. Vikhlyantseva [24] 6 6 6 V. Lepchenko V. Lepchenko 7 2 4 Vincitore: N. Vikhlyantseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 V. Lepchenko 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Lepchenko 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 0-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 0-4* 0-5* 0-6* 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 V. Lepchenko 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Vikhlyantseva A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-4 → 5-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

F. Krajinovic vs (17) M. Cecchinato



GS Australian Open F. Krajinovic F. Krajinovic 4 0 6 7 6 M. Cecchinato M. Cecchinato 6 6 1 6 4 Vincitore: F. Krajinovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 40-30 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 3-1* 4-1* 4-2* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-5* 6-6* 7-6* 7-7* 7-8* 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Krajinovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 F. Krajinovic 15-0 40-0 40-15 40-30 df 3-0 → 4-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(12) E. Mertens vs A. Schmiedlova



GS Australian Open E. Mertens [12] E. Mertens [12] 6 7 A. Schmiedlova A. Schmiedlova 2 5 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 E. Mertens 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Schmiedlova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Mertens 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 40-30 5-2 → 6-2 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Schmiedlova 40-A 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 E. Mertens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Schmiedlova 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(WC) A. Bolt vs (WC) J. Sock



GS Australian Open A. Bolt A. Bolt 4 6 6 6 J. Sock J. Sock 6 3 2 2 Vincitore: A. Bolt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 A. Bolt 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Bolt 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 5-1 → 5-2 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 A. Bolt 15-0 30-0 ace ace 2-1 → 3-1 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Sock 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Bolt 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-1 → 5-2 J. Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Sock 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Bolt 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Sock 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Bolt 15-40 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Sock 0-40 0-30 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(27) C. Giorgi vs D. Jakupovic



GS Australian Open C. Giorgi [27] C. Giorgi [27] 6 6 D. Jakupovic D. Jakupovic 3 0 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 C. Giorgi 30-40 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Jakupovic 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

(WC) J. Tsonga vs M. Klizan



GS Australian Open J. Tsonga J. Tsonga 6 6 7 M. Klizan M. Klizan 4 4 6 Vincitore: J. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* df 2-1* ace 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* ace 5-3* 5-4* 6-4* ace 6-5* 6-6 → 7-6 J. Tsonga 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Klizan 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 J. Tsonga 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Tsonga 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Klizan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 15-40 30-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 M. Klizan 30-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Tsonga A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Tsonga 0-40 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(21) Q. Wang vs F. Ferro



GS Australian Open Q. Wang Q. Wang 6 6 F. Ferro F. Ferro 4 3 Vincitore: Q. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Ferro 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 Q. Wang 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Ferro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Ferro 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 A-40 5-3 → 5-4 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Ferro 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Ferro 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Ferro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(24) H. Chung vs B. Klahn



GS Australian Open H. Chung [24] H. Chung [24] 6 6 6 6 6 B. Klahn B. Klahn 7 7 3 2 4 Vincitore: H. Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Chung 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 H. Chung 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Klahn 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Klahn 15-40 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 H. Chung 0-40 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Klahn 15-0 30-0 4-1 → 4-2 H. Chung 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Klahn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A ace df 2-1 → 3-1 H. Chung 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Klahn 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 H. Chung 40-15 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 H. Chung 30-40 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 H. Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 2-3* 3-3* 3-4* 4-4* 5-4* 5-5* 5-6* df 6-6 → 6-7 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 H. Chung 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Klahn 0-40 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Klahn 15-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Chung 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 ace 1-0 → 1-1 H. Chung 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 40-0* 0-1* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* 3-3* 3-4* 3-5* 3-6* 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 5-6 H. Chung 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Klahn 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Chung 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 0-1 → 1-1 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(32) P. Kohlschreiber vs (WC) Z. Li



GS Australian Open P. Kohlschreiber [32] P. Kohlschreiber [32] 6 6 6 Z. Li Z. Li 2 2 4 Vincitore: P. Kohlschreiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Z. Li 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Z. Li 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 Z. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Z. Li 15-0 15-15 15-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Z. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 Z. Li 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 P. Kohlschreiber 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 Z. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 Z. Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Z. Li 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Z. Li 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 Z. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Z. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(26) D. Cibulkova vs S. Zhang



GS Australian Open D. Cibulkova [26] D. Cibulkova [26] 2 6 2 S. Zhang S. Zhang 6 4 6 Vincitore: S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-5 → 2-6 S. Zhang 30-40 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-2 → 1-2 D. Cibulkova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Zhang 15-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Cibulkova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Cibulkova 0-40 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Zhang 40-A 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Cibulkova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

P. Parmentier vs A. Potapova



GS Australian Open P. Parmentier P. Parmentier 4 6 A. Potapova A. Potapova 6 7 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* ace 3-3* 3-4* 4-4* 5-4* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Potapova 15-0 30-0 5-4 → 5-5 P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 P. Parmentier 15-0 40-0 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Potapova 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 P. Parmentier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Parmentier 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Parmentier 15-40 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Potapova 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Parmentier 40-A 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 A. Potapova 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Q) L. Vanni vs (23) P. Carreno Busta



GS Australian Open L. Vanni L. Vanni 7 6 3 5 4 P. Carreno Busta [23] P. Carreno Busta [23] 6 2 6 7 6 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Vanni 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 P. Carreno Busta A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 5-7 L. Vanni 15-40 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A ace 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Vanni 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Vanni 15-0 30-0 ace ace 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 6-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Vanni 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* ace 2-0* 2-1* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 5-3* 5-4* 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Vanni 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

J. Chardy vs U. Humbert



GS Australian Open J. Chardy J. Chardy 3 7 6 6 7 U. Humbert U. Humbert 6 6 4 7 6 Vincitore: J. Chardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 1-3* 2-3* 3-3* 3-4* 4-4* ace 4-5* 4-6* 5-6* 6-6* 7-6* 8-6* 9-6* 6-6 → 7-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 3-3* ace 4-3* ace 4-4* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 J. Chardy 15-40 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 U. Humbert 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Chardy 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-40 df 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Chardy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 6-7 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 3-1* 3-2* 4-2* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-5* 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Chardy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Chardy 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 U. Humbert 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 2-0 → 2-1 U. Humbert 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Chardy 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Chardy 15-0 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Chardy 15-40 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Z. Diyas vs A. Krunic



GS Australian Open Z. Diyas Z. Diyas 6 5 1 A. Krunic A. Krunic 3 7 6 Vincitore: A. Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Z. Diyas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Z. Diyas 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Z. Diyas 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Diyas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 Z. Diyas 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Z. Diyas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Z. Diyas 15-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Z. Diyas 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Krunic 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Diyas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Z. Diyas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

L. Djere vs E. Donskoy



GS Australian Open L. Djere L. Djere 7 4 1 6 E. Donskoy E. Donskoy 6 6 6 7 Vincitore: E. Donskoy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* ace 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 3-3* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 E. Donskoy 30-40 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Djere 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Djere 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Djere 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Djere 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Donskoy 5-6 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* ace 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 6-5 → 6-6 L. Djere 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Donskoy 15-40 ace 15-0 15-15 30-15 4-3 → 4-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 L. Djere 40-A 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 1-2 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

M. Granollers vs M. Copil



GS Australian Open M. Granollers M. Granollers 3 4 4 M. Copil M. Copil 6 6 6 Vincitore: M. Copil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Copil 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-5 → 4-6 M. Granollers 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Granollers 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Copil 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Granollers 40-A 15-0 15-15 df 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Copil 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 M. Granollers 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Granollers 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Copil 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Copil 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Copil 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 M. Granollers 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Copil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 M. Copil 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 M. Copil 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Granollers 15-0 30-0 ace 30-15 0-3 → 1-3 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Granollers 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Copil 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

S. Kenin vs (Q) V. Kudermetova



GS Australian Open S. Kenin S. Kenin 6 3 7 V. Kudermetova V. Kudermetova 3 6 5 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 V. Kudermetova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 S. Kenin A-40 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Kudermetova 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 V. Kudermetova 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 V. Kudermetova 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Kenin 15-0 ace 15-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 V. Kudermetova 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Ramos-Vinolas vs M. Fucsovics



GS Australian Open A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 3 4 7 3 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 6 6 6 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-15 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 1-3* 2-3* 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A ace 40-40 A-40 df 5-4 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A ace 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(10) D. Kasatkina vs T. Bacsinszky



GS Australian Open D. Kasatkina D. Kasatkina 3 0 T. Bacsinszky T. Bacsinszky 6 6 Vincitore: T. Bacsinszky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-4 → 0-5 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Kasatkina 0-40 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 3-4 → 3-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 df df 30-40 df 3-2 → 3-3 T. Bacsinszky 15-0 15-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Kasatkina A-40 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-0 → 3-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 40-30 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

S. Voegele vs (28) S. Hsieh



GS Australian Open S. Voegele S. Voegele 2 1 S. Hsieh [8] S. Hsieh [8] 6 6 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-5 → 1-6 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-2 → 1-2 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Voegele 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Hsieh 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(WC) A. Popyrin vs M. Zverev



GS Australian Open A. Popyrin A. Popyrin 7 7 6 M. Zverev M. Zverev 5 6 4 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Zverev 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Zverev 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 3-4* 4-4* 4-5* 4-6* 5-6* 6-6* 7-6* ace 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 M. Zverev 15-40 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 4-4 → 5-4 M. Zverev 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Zverev 0-15 15-30 30-30 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Zverev 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Zverev 0-40 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Zverev 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Zverev 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

(Q) L. Harris vs (15) D. Medvedev



GS Australian Open L. Harris [11] L. Harris [11] 1 2 1 D. Medvedev D. Medvedev 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 L. Harris 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-4 → 1-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-2 → 0-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Harris 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 L. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Harris 15-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 L. Harris 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-5 → 1-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 L. Harris 40-A 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

(Q) B. Fratangelo vs (29) G. Simon



GS Australian Open B. Fratangelo [24] B. Fratangelo [24] 6 4 2 G. Simon [29] G. Simon [29] 7 6 6 Vincitore: G. Simon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Simon A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 B. Fratangelo 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Fratangelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Fratangelo 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Fratangelo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 df 40-40 ace A-40 df 4-3 → 4-4 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 B. Fratangelo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Fratangelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Fratangelo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 2-2* df 2-3* 2-4* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 B. Fratangelo 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Simon 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Fratangelo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Simon 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Fratangelo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 G. Simon 40-A 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(23) C. Suárez Navarro vs (WC) C. Burel



Il match deve ancora iniziare

Kr. Pliskova vs A. Blinkova



GS Australian Open Kr. Pliskova Kr. Pliskova 7 2 6 A. Blinkova A. Blinkova 6 6 2 Vincitore: Kr. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Kr. Pliskova 15-15 ace 15-30 15-40 df df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Kr. Pliskova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Blinkova 0-40 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kr. Pliskova 15-0 ace 30-0 ace 1-1 → 2-1 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kr. Pliskova 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Kr. Pliskova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Kr. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* 5-1* 6-1* ace 6-2* 6-6 → 7-6 Kr. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Blinkova 0-40 15-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 Kr. Pliskova A-40 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-5 → 4-5 Kr. Pliskova 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Blinkova 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kr. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Blinkova 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kr. Pliskova 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

N. Jarry vs L. Mayer



GS Australian Open N. Jarry N. Jarry 6 6 6 3 L. Mayer L. Mayer 7 7 4 6 Vincitore: L. Mayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Jarry 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Jarry 15-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 df 30-0 15-15 4-4 → 5-4 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-40 15-30 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 ace 0-1 → 1-1 L. Mayer 6-3 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 15-40* 3-3* 3-4* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 40-0* 0-1* 1-1* ace 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* ace 3-5* 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 L. Mayer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(Q) B. Andreescu vs (WC) W. Osuigwe



GS Australian Open B. Andreescu [4] B. Andreescu [4] 7 6 6 W. Osuigwe W. Osuigwe 6 7 3 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 W. Osuigwe 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 W. Osuigwe 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 W. Osuigwe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 0-4* 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 W. Osuigwe 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 W. Osuigwe 15-40 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 B. Andreescu 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 W. Osuigwe 30-40 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 W. Osuigwe 15-0 30-0 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 W. Osuigwe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Andreescu A-40 15-15 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 1-1 → 1-2 W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 B. Andreescu 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 5-0* 6-0* 6-1* ace df 6-6 → 7-6 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 W. Osuigwe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Andreescu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 W. Osuigwe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-3 → 4-4 W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 W. Osuigwe 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 B. Andreescu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Andreescu A-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 W. Osuigwe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(Q) L. Zhu vs M. Gasparyan



GS Australian Open L. Zhu L. Zhu 6 2 2 M. Gasparyan M. Gasparyan 4 6 6 Vincitore: M. Gasparyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Gasparyan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Gasparyan 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Gasparyan 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Gasparyan 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Zhu 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Gasparyan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Zhu 15-40 0-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Gasparyan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A ace 5-4 → 6-4 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Gasparyan 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Gasparyan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Gasparyan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Zhu 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

M. Marterer vs (Q) G. Sakharov



GS Australian Open M. Marterer M. Marterer 6 6 6 G. Sakharov G. Sakharov 3 1 3 Vincitore: M. Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Sakharov 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Marterer 0-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Sakharov 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 M. Marterer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Marterer 40-30 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 G. Sakharov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Marterer A-40 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Sakharov 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 G. Sakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Marterer 40-30 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Sakharov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Marterer 30-40 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

I. Karlovic vs H. Hurkacz



GS Australian Open I. Karlovic I. Karlovic 6 7 7 7 H. Hurkacz H. Hurkacz 7 6 6 6 Vincitore: I. Karlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 1-3* 2-3* 2-4* 3-4* 4-4* 5-4* ace 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 0-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 I. Karlovic 30-40 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-40 15-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 30-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* 4-2* 5-2* 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-15 ace 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-40 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 3-1* 4-1* 4-2* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-40 15-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-40 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 40-15* 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 2-4* 3-4* ace 3-5* 4-5* 5-5* 5-6* df 6-6 → 6-7 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 ace ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 0-0 → 0-1

M. Brengle vs (Q) M. Doi



GS Australian Open M. Brengle M. Brengle 6 6 M. Doi [22] M. Doi [22] 4 0 Vincitore: M. Brengle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 M. Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 M. Brengle 40-15 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 3-0 → 4-0 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 M. Brengle 40-30 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 M. Doi 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Doi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(28) L. Pouille vs M. Kukushkin



GS Australian Open L. Pouille [28] L. Pouille [28] 6 7 6 M. Kukushkin M. Kukushkin 1 5 4 Vincitore: L. Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Pouille 15-40 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 5-3 → 5-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Kukushkin 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Pouille 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Pouille 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 6-5 → 7-5 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Pouille 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Pouille 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A ace 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Pouille 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 M. Kukushkin 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Q) I. Swiatek vs A. Bogdan



GS Australian Open I. Swiatek I. Swiatek 6 3 6 A. Bogdan A. Bogdan 3 6 4 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 I. Swiatek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 5-4 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Bogdan 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 I. Swiatek 15-40 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Swiatek 15-40 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

S. Querrey vs P. Herbert



GS Australian Open S. Querrey S. Querrey 7 6 3 1 P. Herbert P. Herbert 5 7 6 6 Vincitore: P. Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 P. Herbert 15-0 30-0 ace 0-4 → 0-5 S. Querrey 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Querrey 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Herbert 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 P. Herbert 40-30 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 P. Herbert 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Querrey 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* ace 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* ace 5-6* 6-6* 6-7* df 6-6 → 6-7 S. Querrey 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 5-6 → 6-6 P. Herbert 15-0 15-15 30-0 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Querrey 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Querrey 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 7-5 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 3-4 → 4-4 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 P. Herbert 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-15 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Barthel vs (13) A. Sevastova



GS Australian Open M. Barthel M. Barthel 3 1 A. Sevastova A. Sevastova 6 6 Vincitore: A. Sevastova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 1-5 → 1-6 M. Barthel 0-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 A. Sevastova 40-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Barthel 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Sevastova 40-30 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 3-3 → 3-4 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A ace 2-3 → 3-3 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Barthel 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Sevastova 15-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(21) D. Goffin vs C. Garin



GS Australian Open D. Goffin [21] D. Goffin [21] 6 6 6 C. Garin C. Garin 0 2 2 Vincitore: D. Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Goffin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Goffin 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 D. Goffin A-40 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Garin 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Goffin A-40 15-0 30-0 ace 40-0 5-0 → 6-0 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

V. Kuzmova vs K. Kozlova



GS Australian Open V. Kuzmova V. Kuzmova 4 6 6 K. Kozlova K. Kozlova 6 4 2 Vincitore: V. Kuzmova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Kozlova 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 V. Kuzmova A-40 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 5-1 → 5-2 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 V. Kuzmova 40-A 15-0 30-0 ace 40-0 df 4-4 → 5-4 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-2 → 4-3 K. Kozlova 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 V. Kuzmova 40-15 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 K. Kozlova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Kozlova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 V. Kuzmova 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Kozlova 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 V. Kuzmova 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. Kuzmova 15-40 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-2 → 2-3 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Kuzmova 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Vesely vs R. Harrison



GS Australian Open J. Vesely J. Vesely 0 5 3 R. Harrison R. Harrison 6 7 6 Vincitore: R. Harrison Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 R. Harrison 0-15 15-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 R. Harrison 15-40 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Vesely 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Harrison 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Vesely 30-40 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Harrison 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-5 → 0-6 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 J. Vesely 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 0-3 → 0-4 R. Harrison A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Harrison 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

G. Pella vs J. Sousa



GS Australian Open G. Pella G. Pella 6 6 6 6 2 J. Sousa J. Sousa 7 4 7 4 6 Vincitore: J. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Sousa 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Pella 0-15 15-15 15-30 df 30-30 4-4 → 5-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sousa 0-40 15-0 15-15 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Pella 30-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Pella 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Sousa 0-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-40 4-3 → 4-4 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Pella 15-0 30-0 ace 5-4 → 6-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 4-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 G. Pella 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 2-0 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Sousa 40-A 0-15 15-15 30-15 ace 6-5 → 6-6 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 30-0 2-2 → 3-2 J. Sousa 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

A. Cornet vs L. Arruabarrena