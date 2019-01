Australian Open 2019: il nervosismo di Andrey Rublev (VIDEO)

Una sconfitta al primo turno che pesa come un macigno per Andrey Rublev, tennista russo classe ’97 che un anno fa raggiunse il terzo ostacolo agli Australian Open. Il giocatore moscovita perderà almeno sette posizioni, al prossimo aggiornamento delle classifiche mondiali, ma resterà comunque all’interno della Top-100 (dovrebbe essere n.94, ma tutto dipenderà dai risultati che otterranno i giocatori che lo seguono): nella giornata odierna ha ceduto in quattro set allo statunitense Mackenzie McDonald che, come abbiamo visto QUI, si è reso protagonista di giocate davvero pregevoli.

Gli atteggiamenti sopra le righe di Rublev sono diventati ormai una consuetudine. Anche al primo turno dello Slam australiano non ha tradito le “attese”: inizialmente ha scagliato, con prepotenza inaudita, la racchetta sul piede sinistro (col rischio enorme di colpirsi la caviglia), per poi distruggerla (o spezzarla completamente, se preferite) al cambio di campo, dopo aver ceduto il break a 15 con McDonald avanti 4-3 e servizio.





Lorenzo Carini