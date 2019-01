ITF Junior: Sara Ziodato finalista in Svezia, Alessio Tramontin in Germania. Ottavi di finale per Musetti in Australia

Riparte il tennis giovanile internazionale e ripartiamo con la rubrica settimanale che descrive i risultati degli italiani impegnati in tornei del circuito ITF Junior.

Il torneo più importante della settimana si è svolto in Australia, il Traralgon Open, torneo G1, in preparazione del primo Slam stagionale a cui hanno partecipato tutti gli italiani ammessi agli Australian Open. Nel maschile, la testa di serie numero 1 del torneo era Lorenzo Musetti (2002), che però si è fermato al terzo turno, sconfitto dal canadese Draxl. Musetti è stato comunque il più bravo degli italiani. Gli altri ammessi al main draw sono stati Francesco Passaro (2001), sconfitto al secondo turno, Giulio Zeppieri (2001), Matteo Arnaldi (2001), Filippo Moroni (2001) e Fabrizio Andaloro (2001), tutti sconfitti al primo turno, gli ultimi due però bravi a superare le qualificazioni, impresa non riuscita a Luciano Darderi (2002).

Nel femminile dello stesso importante torneo, secondo turno per Martina Biagianti (2001), primo turno per Federica Rossi (2001) e per Lisa Pigato (2003), brava a superare le qualificazioni, impresa non riuscita a Alice Amendola (2001).

Per il resto due finali in tornei minori. In Svezia, torneo G4, finale per Sara Ziodato (2002), semifinale per Matilde Mariani (2002), quarti di finale per Matilde Paoletti (2003).

In Germania, torneo G5, finale per Alessio Tramontin (2003). Nello stesso torneo primo turno per Giulio Perego (2003).

Infine in Slovacchia, torneo G2, quarti di finale per Marco Furlanetto (2001), proveniente dalle qualificazioni e, nel femminile, primo turno per Cristina Tiglea (2001).

Paolo Angella