Australian Open Wheelchair: Giulia Capocci sarà l’unica italiana al via

Giulia Capocci, classe 1992 e numero cinque del ranking mondiale wheelchair, rappresenterà l’Italia agli Australian Open 2019. La tennista toscana, nativa di Montevarchi, potrà quindi coronare il sogno di disputare una prova del Grande Slam (la specialità che la vedrà impegnata comincerà il prossimo 23 gennaio, per concludersi tre giorni più tardi).

“Non sento una pressione particolare, per me è il primo torneo a tabellone così ristretto, sarà una situazione del tutto nuova, non so cosa aspettarmi e come reagirò. Semmai è più difficile riconfermarsi“, ha di recente commentato nel corso di un’intervista. Giulia, che si ispira a Serena Williams, sarà accreditata della quarta testa di serie e dunque potrà cominciare a sognare in grande fin dal sorteggio del tabellone principale: il suo obiettivo è quello di conquistare il maggior numero di punti possibili da qui ad aprile, per poter giocare sia al Roland Garros che a Wimbledon. All’orizzonte resta, inevitabilmente, il torneo Olimpico di Tokyo 2020.