Australian Open 2019: tre teste di serie subito eliminate al primo turno

Prima giornata di gare agli Australian Open 2019, subito in campo le trentadue sfide di primo turno della parte bassa del tabellone maschili con le eliminazioni, più o meno sorprendenti, di tre teste di serie.

John Isner, nono favorito del seeding, è caduto a discapito del connazionale Reilly Opelka, classe 1997 e numero 102 del ranking mondiale. Il ventunenne di St. Joseph, il cui best ranking è alla 98^ posizione, si è imposto col punteggio di 7-6(4) 7-6(6) 6-7(4) 7-5(5): una partita lottata punto su punto, con i servizi a farla da padrone (ci sono stati solamente due break in quattro set, entrambi nell’ultimo parziale). Per Opelka, alla seconda partecipazione in un torneo dello Slam (la seconda a Melbourne), si tratta della prima vittoria in carriera in un Major: al secondo ostacolo affronterà Thomas Fabbiano che ha sconfitto l’australiano Jason Kubler.

Kyle Edmund, tredicesima testa di serie, non è riuscito a vincere nemmeno un set nel corso del suo incontro di primo turno contro il ceco Tomas Berdych, uno dei tanti possibili outsider della manifestazione. Il 33enne di Valasske Mezirici, che ha iniziato alla grande il 2019 raggiungendo la finale nel torneo ATP 250 di Doha, ha lasciato le briciole al suo avversario: risultato di 6-3 6-0 7-5 in suo favore, Berdych comincia alla grande un torneo nel quale dovrà raggiungere almeno i quarti di finale per non perdere punti in classifica e restare a ridosso della Top-50. Al secondo turno incontrerà l’olandese Robin Haase, vittorioso in tre set sullo spagnolo Garcia-Lopez.

La terza testa di serie ad aver abbandonato il torneo nel match d’esordio è Steve Johnson, trentunesimo favorito del seeding, che si è fatto sorprendere da un Andreas Seppi in forma smagliante. L’altoatesino ha confermato il buon momento di forma, imponendosi col punteggio di 6-4 4-6 6-4 6-3: l’italiano, classe 1984, deve difendere gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno. Una cambiale di punti piuttosto importante per Seppi che, nel ranking live, è di poco fuori dalla Top-30.

LE TESTE DI SERIE ELIMINATE AL PRIMO TURNO:

John Isner (9)

Kyle Edmund (13)

Steve Johnson (31)