Challenger Koblenz: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

(1) Ruud, Casper vs Bye

(ITF) Brancaccio, Raul vs Qualifier

(PR) Przysiezny, Michal vs (ITF) Barranco Cosano, Javier

Bye vs (14) Griekspoor, Tallon

(9) Pavlasek, Adam vs Bye

Wang, Tak Khunn vs Masur, Daniel

Uchida, Kaichi vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (8) De Greef, Arthur

(3) Vatutin, Alexey vs Bye

Oliveira, Goncalo vs Viola, Matteo

Qualifier vs (WC) Lemstra, Kai

Bye vs (16) Ignatik, Uladzimir

(11) Horansky, Filip vs Bye

(WC) Haerteis, Johannes vs Safranek, Vaclav

Mager, Gianluca vs (ITF) Heller, Peter

Bye vs (6) Ward, James

(5) Brands, Daniel vs Bye

Taberner, Carlos vs (WC) Lenz, Julian

Karlovskiy, Evgeny vs Hernandez-Fernandez, Jose

Bye vs (12) De Schepper, Kenny

(15) de Bakker, Thiemo vs Bye

Serdarusic, Nino vs (WC) Hassan, Benjamin

Grigelis, Laurynas vs Kotov, Pavel

Bye vs (4) Arnaboldi, Andrea

(7) Ymer, Mikael vs Bye

Piros, Zsombor vs Griekspoor, Scott

(ITF) Safiullin, Roman vs Nagal, Sumit

Bye vs (10) Kamke, Tobias

(13) Kolar, Zdenek vs Bye

(WC) Gengel, Marek vs Ortega-Olmedo, Roberto

Molcan, Alex vs Marcora, Roberto

Bye vs (2) Maden, Yannick