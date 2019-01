Australian Open: Stan Wawrinka alla prova Gulbis: ” Gulbis? È un combattente e si tratta di una grande sfida per essere il primo turno di uno slam”

Stanislas Wawrinka affronterà il lettone Gulbis nel primo turno dell’Australian Open.

«Sto molto bene, sono in forma». Finalmente ho potuto lavorare per la prima volta al 100% durante la pausa invernale e ho delle buone sensazioni. Non vedo l’ora di iniziare il torneo, anche se sono consapevole che il tennis sia un grande “puzzle” dove ci sono molti pezzi che bisogna assemblare. Gulbis? È un combattente e si tratta di una grande sfida per essere il primo turno di uno slam. Sono molto concentrato su questa partita».