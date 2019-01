Australian Open: Il programma completo di Lunedì 14 Gennaio. Subito in campo Andreas Seppi

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(30) M. Sharapova vs (Q) H. Dart

(WC) J. Duckworth vs (2) R. Nadal

P. Hercog vs (2) A. Kerber

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Van Uytvanck vs (3) C. Wozniacki

D. Istomin vs (3) R. Federer

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) J. Goerges vs D. Collins

(5) S. Stephens vs T. Townsend

(27) A. de Minaur vs P. Sousa (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(15) A. Barty vs L. Kumkhum

(6) M. Cilic vs B. Tomic

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) K. Anderson vs A. Mannarino

M. Sakkari vs (22) J. Ostapenko

(13) K. Edmund vs T. Berdych

(22) R. Bautista Agut vs A. Murray (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))

(8) P. Kvitova vs M. Rybarikova (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) J. Ponchet vs (19) C. Garcia

(20) G. Dimitrov vs J. Tipsarevic

A. Riske vs (9) K. Bertens

M. Ebden vs J. Struff (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) A. Kalinskaya vs (11) A. Sabalenka

(14) S. Tsitsipas vs M. Berrettini

(WC) E. Perez vs Y. Wang

F. Lopez vs J. Thompson

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) C. Eubanks vs (19) N. Basilashvili

M. Puig vs A. Pavlyuchenkova

Y. Putintseva vs (32) B. Strycova

I. Begu vs A. Petkovic

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) A. Sharma vs (WC) P. Hon

(Q) P. Badosa Gibert vs (WC) K. Birrell

P. Gojowczyk vs (10) K. Khachanov

F. Delbonis vs J. Millman

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(29) D. Vekic vs K. Mladenovic

B. Mattek-Sands vs (WC) Z. Hives

R. Opelka vs (9) J. Isner

(30) G. Monfils vs D. Dzumhur

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Mmoh vs R. Albot

O. Jabeur vs T. Babos

A. Rublev vs M. McDonald

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Boulter vs E. Makarova

(Q) B. Haddad Maia vs B. Pera

M. Basic vs (Q) H. Laaksonen

C. Norrie vs T. Fritz (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) M. Kecmanovic vs (26) F. Verdasco

(WC) J. Kubler vs T. Fabbiano

B. Bencic vs K. Siniakova

K. Flipkens vs A. Sasnovich (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Watson vs (31) P. Martic

G. Garcia-Lopez vs R. Haase

(WC) M. Polmans vs D. Kudla

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Cirstea vs R. Peterson

F. Tiafoe vs (Q) P. Gunneswaran

(20) A. Kontaveit vs S. Sorribes Tormo

A. Seppi vs (31) S. Johnson (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) Y. Bonaventure vs S. Vickery

(24) L. Tsurenko vs E. Alexandrova

(Q) T. Ito vs (Q) D. Evans

Y. Nishioka vs T. Sandgren (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Vondrousova vs E. Rodina

P. Cuevas vs D. Lajovic

(Q) R. Molleker vs (18) D. Schwartzman

V. Lapko vs J. Larsson (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Travaglia vs G. Andreozzi

M. Niculescu vs A. Anisimova

(Q) V. Troicki vs R. Carballes Baena