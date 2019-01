La Tennis Integrity Unit sospende il cileno Saavedra-Corvalan per due anni e mezzo

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Tennis Integrity Unit (TIU) ha comunicato di aver sospeso dalle competizioni, per due anni e mezzo, il tennista cileno Cristobal Saavedra-Corvalan, al quale è stata inoltre inflitta una multa di $8,000. Il giocatore di Vina del Mar, preventivamente fermato nell’ottobre 2017, è risultato colpevole di non aver collaborato ad un’indagine che stava valutando un presunto caso di corruzione.

Il giocatore, che nel 2011 si è spinto sino alla posizione n.284 del ranking ATP, potrà tornare in campo dal 15 aprile 2020. I due anni e mezzo di stop forzato, infatti, partono dal 16 ottobre 2017, giorno in cui venne bloccato dalle autorità competenti in materia.