Australian Open 2019, Cecchinato-Krajinovic: curiosità e statistiche sul match

Marco Cecchinato aprirà le danze agli Australian Open 2019 contro il serbo Filip Krajinovic. Il palermitano, accreditato della diciassettesima testa di serie ed inserito nello spot del croato Borna Coric, è reduce da un buon inizio di stagione, ma dall’altra parte della rete troverà un giocatore molto temibile sulle superfici rapide.

I bookmakers danno favorito Krajinovic, che in carriera ha giocato una finale sul cemento (a Parigi-Bercy nel 2017) e non è mai andato oltre il primo turno nello Slam australiano, nel quale ha giocato nel 2015 e nel 2016.

MARCO CECCHINATO (17,ITA) vs FILIP KRAJINOVIC (SRB)

– Non ci sono precedenti, nel circuito maggiore, tra i due giocatori. Cecchinato e Krajinovic si sono affrontati per cinque volte a livello Challenger (tre successi per l’azzurro, due per il serbo) e una volta nelle qualificazioni degli Us Open 2014 (vinse Krajinovic per 6-4 6-4).

– Il vincente incontrerà Laslo Djere o Evgeny Donskoy, possibile terzo turno con Borna Coric

– Lo scorso anno Cecchinato fu sconfitto al primo turno delle qualificazioni dall’australiano Bradley Mousley (6-3 7-6), mentre Krajinovic non prese parte al torneo

– Per Cecchinato si tratterà della seconda apparizione nel main draw degli Australian Open (al suo debutto, nel 2016, perse in quattro set con Nicolas Mahut). Filip Krajinovic ha disputato il torneo in due occasioni (nel 2015 e nel 2016, senza mai superare il primo ostacolo)

– Marco Cecchinato cerca la settima vittoria in carriera sul veloce (bilancio di 6 vittorie e 17 sconfitte). E’ reduce dalla semifinale raggiunta a Doha e dall’eliminazione all’esordio a Auckland, per mano dello statunitense Sandgren

– Trentesimo match sul veloce, nel circuito ATP, per Krajinovic: bilancio leggermente negativo per il serbo, 14 vittorie a fronte di 15 sconfitte. Ha giocato una finale, a Parigi-Bercy nel 2017, ed una semifinale, a Dubai nel 2018.

– Marco Cecchinato ha fatto registrare il best ranking al n.18, mentre Filip Krajinovic è attualmente n.93 (best ranking al n.26)

– Le quote dei bookmakers: Cecchinato 1.97 – Krajinovic 1.83