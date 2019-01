Accordo Globale ATP-Dunlop

ATP e Dunlop hanno annunciato una partnership di cinque anni che vedrà Dunlop Palla Ufficiale dell’ATP Tour e delle Nitto ATP Finals a partire dal 2019.

Dunlop sarà anche Silver Partner sia dell’ATP Tour sia delle Nitto ATP Finals. La partnership andrà ad espandere il già esteso portfolio di accordi di Dunlop con gli eventi ATP, il quale include anche la Gold Partnership con le Next Gen ATP Finals, a partire dal 2019.

«Questo nuovo accordo rappresenta la prova del continuo impegno di Dunlop nel tennis e siamo eccitati di costruire questa partnership a lungo termine con un brand rinomato a livello mondiale», ha affermato Chris Kermode, ATP Executive Chairman & President. «Dunlop ha dimostrato di avere altissimi standard di qualità e ha dato grande attenzione al dettaglio nel processo di produzione e sviluppo della nuova Palla Ufficiale dell’ATP Tour, la quale assicura i massimi livelli di performance per i nostri giocatori su tutte le superfici e in tutte le situazioni di gioco».

«Questo e un momento molto importante per il nostro brand e siamo contentissimi di essere Palla Ufficiale dell’ATP Tour e delle Nitto ATP Finals», ha affermato Masahiro Asahino, Head of Racket Sports for Sumitomo Rubber Industries (SRI). «Dunlop viene spesso descritta come la “miglior palla del circuito” ed è presente nei tornei ATP più di ogni altro brand; questa partnership pluriennale ne è ulteriore prova e riconosce tutto il nostro impegno per sviluppare la nuova Palla Ufficiale dell’ATP Tour e garantire ai giocatori standard qualitativi elevati e grande affidabilità. Siamo inoltre eccitati di entrare in contatto con milioni di fan in tutto il mondo».