Breaking News: Andy Murray annuncia il ritiro. Il britannico spera di ritirarsi a Wimbledon ma a Melbourne potrebbe essere il suo ultimo torneo

E ‘stato un momento triste e per certi verso inatteso quando Andy Murray, ha confessato a dozzine di giornalisti che il suo fisico non gli permetterà di continuare a competere ai massimi livelli. Il trentunenne britannico, ex numero uno del mondo, ha annunciato che si ritirerà dal tennis quest’anno: “Vorrei ritirarmi a Wimbledon ma non sono certo di poterci arrivare. Non so se riuscirò a giocare con questo dolore per altri quattro, cinque mesi”.

“Ho tanto dolore. Ci sono piccole cose giornaliere che ho difficoltà a fare: mettere le scarpe, mettere i calzini e cose del genere. Questo è il motivo principale per cui devo smettere di giocare e optare per qualcosa che mi permetta di avere una migliore qualità della vita “, ha ammesso visibilmente emozionato Andy.

Murray ha parlato delle ipotesi future: “Ho parlato con il chirurgo. La mia anca ha un grave problema. L’operazione che feci nel 2018 fu per ridurre il dolore, ma ciò non è accaduto. Ho dei limiti enormi e il dolore non mi permette di godermi la competizione e l’allenamento. Non è divertente per me continuare a giocare a tennis. “

Andy ha comunque rifiutato di continuare nel circuito solo in doppio.