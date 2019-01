Australian Open 2019: nel Day-2, al maschile, cade solo una testa di serie

Giornata positiva per le teste di serie agli Australian Open 2019. Dopo le premature eliminazioni, avvenute ieri, di John Isner, Kyle Edmund e Steve Johnson, quest’oggi solo un giocatore inserito nel seeding del primo Slam stagionale si è visto costretto a cedere il passo: si tratta di Marco Cecchinato, numero 17 del tabellone, che è stato sconfitto in cinque set dal serbo Filip Krajinovic, molto bravo a recuperare due set di svantaggio per poi imporsi per 6-4 al parziale decisivo.

LE TESTE DI SERIE ELIMINATE AL PRIMO TURNO:

John Isner (9)

Kyle Edmund (13)

Marco Cecchinato (17)

Steve Johnson (31)