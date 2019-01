Challenger Koblenz: La situazione aggiornata. Arrivano una valanga di forfait. Entrano anche Viola e Marcora

Challenger Koblenz, Germany Challenger Tour 80

Date: 1/14/2018 Original Cut Off: 281 (ATP) / 7 (ITF) Ranking Date: 12/24/2018

102 Humbert, Ugo (FRA)

108 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

112 Ruud, Casper (NOR)

115 Ymer, Elias (SWE)

124 Baghdatis, Marcos (CYP)

126 Maden, Yannick (GER)

130 Bachinger, Matthias (GER)

133 Travaglia, Stefano

134 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

150 Moraing, Mats (GER)

167 Otte, Oscar (GER)

175 Vatutin, Alexey (RUS)

176 Arnaboldi, Andrea

177 Majchrzak, Kamil (POL)

182 Brands, Daniel (GER)

186 Ward, James (GBR)

197 De Schepper, Kenny (FRA)

200 Pavlasek, Adam (CZE)

204 De Greef, Arthur (BEL)

205 Troicki, Viktor (SRB)

207 Molleker, Rudolf (GER)

209 Kolar, Zdenek (CZE)

213 Kamke, Tobias (GER)

215 Horansky, Filip (SVK)

230 Brown, Dustin (GER)

231 Griekspoor, Tallon (NED)

242 De Bakker, Thiemo (NED)

246 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

249 Ilkel, Cem (TUR)

250 Ignatik, Uladzimir (BLR)

255 Ymer, Mikael (SWE)

258 Masur, Daniel (GER)

264 Serdarusic, Nino (CRO)

266 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

267 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

270 Mager, Gianluca

281 Oliveira, Goncalo (POR)

2 Heller, Peter (GER) ITF

5 Brancaccio, Raul ITF

6 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

7 Safiullin, Roman (RUS) ITF

Alternates ATP

282 Uchida, Kaichi (JPN)

283 Taberner, Carlos (ESP)

287 Grigelis, Laurynas (LTU)

288 Melzer, Jurgen (AUT)

290 Marcora, Roberto

291 Viola, Matteo

292 Choinski, Jan (GER)

293 Safranek, Vaclav (CZE)

