Australian Open: Il Tabellone Principale Maschile (Compresi i qualificati)

Australian Open: Il Tabellone Principale Maschile. Sono al momento cinque gli azzurri al via.

Australian Open – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) N. Djokovic vs (Q) M. Krueger

(WC) J. Tsonga vs M. Klizan

T. Daniel vs (Q) T. Kokkinakis

P. Andujar vs (25) D. Shapovalov

(21) D. Goffin vs C. Garin

M. Granollers vs M. Copil

J. Vesely vs R. Harrison

(Q) L. Harris vs (15) D. Medvedev

(12) F. Fognini vs J. Munar

N. Jarry vs L. Mayer

I. Ivashka vs M. Jaziri

(Q) L. Vanni vs (23) P. Carreno Busta

(32) P. Kohlschreiber vs (WC) Z. Li

G. Pella vs J. Sousa

I. Karlovic vs H. Hurkacz

(Q) K. Majchrzak vs (8) K. Nishikori

(4) A. Zverev vs A. Bedene

J. Chardy vs U. Humbert

(WC) A. Bolt vs (WC) J. Sock

(Q) B. Fratangelo vs (29) G. Simon

(24) H. Chung vs B. Klahn

S. Querrey vs P. Herbert

S. Wawrinka vs E. Gulbis

N. Kyrgios vs (16) M. Raonic

(11) B. Coric vs S. Darcis

A. Ramos-Vinolas vs M. Fucsovics

L. Djere vs E. Donskoy

F. Krajinovic vs (17) M. Cecchinato

(28) L. Pouille vs M. Kukushkin

M. Marterer vs (Q) G. Sakharov

(WC) A. Popyrin vs M. Zverev

B. Paire vs (7) D. Thiem

Australian Open – Tabellone Principale – Parte Bassa

(6) M. Cilic vs B. Tomic

A. Rublev vs M. McDonald

M. Mmoh vs R. Albot

(Q) M. Kecmanovic vs (26) F. Verdasco

(22) R. Bautista Agut vs A. Murray

F. Delbonis vs J. Millman

Y. Nishioka vs T. Sandgren

P. Gojowczyk vs (10) K. Khachanov

(14) S. Tsitsipas vs M. Berrettini

(Q) V. Troicki vs R. Carballes Baena

(Q) S. Travaglia vs G. Andreozzi

(Q) C. Eubanks vs (19) N. Basilashvili

(30) G. Monfils vs D. Dzumhur

C. Norrie vs T. Fritz

(Q) T. Ito vs (Q) D. Evans

D. Istomin vs (3) R. Federer

(5) K. Anderson vs A. Mannarino

F. Tiafoe vs (Q) P. Gunneswaran

F. Lopez vs J. Thompson

A. Seppi vs (31) S. Johnson

(20) G. Dimitrov vs J. Tipsarevic

P. Cuevas vs D. Lajovic

(WC) J. Kubler vs T. Fabbiano

R. Opelka vs (9) J. Isner

(13) K. Edmund vs T. Berdych

G. Garcia-Lopez vs R. Haase

(WC) M. Polmans vs D. Kudla

(Q) R. Molleker vs (18) D. Schwartzman

(27) A. de Minaur vs P. Sousa

M. Basic vs (Q) H. Laaksonen

M. Ebden vs J. Struff

(WC) J. Duckworth vs (2) R. Nadal