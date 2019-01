Challenger Da Nang: LIVE i risultati dei Quarti di Finale. Matteo Viola approda in semifinale (VIDEO)

Matteo Viola approda in semifinale nel torneo challenger di Da Nang.

Nei quarti il 31enne di Mestre, numero 289 Atp e seconda testa di serie, ha sconfitto per 63 76(5) il cinese Yan Bai, numero 389 del ranking mondiale.

In semifinale lo statunitense Thai-Son Kwiatkowski, numero 275 Atp e quarto favorito del seeding.

Challenger Da Nang CH | Cemento | $54.160 – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 13:00)

1. [5] Tsung-Hua Yang vs [4] Thai-Son Kwiatkowski



CH Da Nang Tsung-Hua Yang [5] Tsung-Hua Yang [5] 4 6 Thai-Son Kwiatkowski [4] Thai-Son Kwiatkowski [4] 6 7 Vincitore: T. KWIATKOWSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 3-6* ace 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Yang 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Yang 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Yang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kwiatkowski 15-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Yang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Kwiatkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-5 → 4-6 T. Yang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 T. Yang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Yang 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Yang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [1] Marcel Granollers vs Alen Avidzba



CH Da Nang Marcel Granollers [1] Marcel Granollers [1] 6 6 6 Alen Avidzba Alen Avidzba 7 2 4 Vincitore: M. GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Granollers 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Avidzba 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Avidzba 0-15 15-15 30-15 30-30 3-3 → 4-3 M. Granollers 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Avidzba 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Avidzba 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Avidzba 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Avidzba 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Avidzba 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 3-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Avidzba 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Avidzba 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Avidzba 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 6-5 → 6-6 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Avidzba 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 A. Avidzba 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Avidzba 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Avidzba 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Granollers 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Avidzba 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela vs Antoine Escoffier / Yusuke Takahashi (non prima ore: 12:00)



CH Da Nang Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela [1] • Leander Paes / Miguel Angel Reyes-Varela [1] 15 5 Antoine Escoffier / Yusuke Takahashi Antoine Escoffier / Yusuke Takahashi 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Paes / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 5-3 A. Escoffier / Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Escoffier / Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Escoffier / Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 A. Escoffier / Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Paes / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00)

1. Yan Bai vs [2] Matteo Viola



CH Da Nang Yan Bai Yan Bai 3 6 Matteo Viola [2] Matteo Viola [2] 6 7 Vincitore: M. VIOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Viola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Viola 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Y. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Bai 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Viola 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [16] Denis Yevseyev vs Gerard Granollers



CH Da Nang Denis Yevseyev [16] Denis Yevseyev [16] 6 6 6 Gerard Granollers Gerard Granollers 4 7 3 Vincitore: D. YEVSEYEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Granollers 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 30-30 0-2 → 1-2 G. Granollers 0-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Granollers 15-0 30-0 5-5 → 5-6 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Granollers 15-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 D. Yevseyev 15-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Yevseyev 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Granollers 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 0-1 → 1-1 G. Granollers 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Alessandro Bega / Matteo Viola vs [3] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana (non prima ore: 08:30)