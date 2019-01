ATP Auckland: LIVE i risultati dei Quarti di Finale. Fabio Fognini si ferma nei quarti di finale

Fabio Fognini out nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Auckland.

Il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, ha ceduto per 63 61, in un’ora e cinque minuti di partita, al tedesco, Philipp Kohlschreiber, numero 34 Atp.

ATP Auckland 250 | Cemento | $527.880 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs Marcus Daniell / Wesley Koolhof