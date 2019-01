Combined Sydney: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 3. In campo Andreas Seppi

Sydney – 2° Turno

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Alex de Minaur vs [Q] Reilly Opelka



ATP Sydney Alex de Minaur [5] • Alex de Minaur [5] 0 1 Reilly Opelka Reilly Opelka 0 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. de Minaur 1-0 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [1] Simona Halep vs Ashleigh Barty (non prima ore: 04:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Stefanos Tsitsipas vs [LL] Guido Andreozzi



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Marton Fucsovics vs John Millman (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Sloane Stephens vs [Q] Yulia Putintseva (non prima ore: 10:30)



Il match deve ancora iniziare

SHOW COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Samantha Stosur vs Timea Bacsinszky



Il match deve ancora iniziare

2. Anett Kontaveit vs [LL] Monica Puig



WTA Sydney Anett Kontaveit Anett Kontaveit 0 2 Monica Puig • Monica Puig 0 5 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Puig 2-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Puig 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [Q] Priscilla Hon



Il match deve ancora iniziare

4. Sam Querrey vs [4] Gilles Simon



Il match deve ancora iniziare

5. [5/WC] Petra Kvitova vs Su-Wei Hsieh



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Diego Schwartzman vs [Q] Guillermo Garcia-Lopez



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Katerina Siniakova vs [10] Elise Mertens



WTA Sydney Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 6 6 1 Elise Mertens [10] • Elise Mertens [10] 0 7 2 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Mertens 1-4 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 K. Siniakova 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 K. Siniakova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Siniakova 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 E. Mertens 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 4-0 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Martin Klizan vs [8] Andreas Seppi



Il match deve ancora iniziare

4. Anett Kontaveit OR [LL] Monica Puig vs [Q] Katerina Siniakova OR [10] Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00)

1. [Q] Yoshihito Nishioka vs [Q] Andrey Rublev



ATP Sydney Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 0 0 Andrey Rublev • Andrey Rublev 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rublev 0-0

2. Eri Hozumi / Alicja Rosolska vs Anna-Lena Groenefeld / Vania King



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Lleyton Hewitt / Jordan Thompson (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Bethanie Mattek-Sands / Demi Schuurs vs [3] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez



Il match deve ancora iniziare

5. Timea Bacsinszky / Petra Martic vs Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Nadiia Kichenok / Barbora Strycova vs Miyu Kato / Makoto Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

2. Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Alex Bolt / Matt Reid vs Ken Skupski / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Matthew Ebden / Robert Lindstedt



Il match deve ancora iniziare