ATP Auckland: LIVE i risultati con il dettagliato del Secondo Turno. Fabio Fognini ai quarti di finale. Fuori Cecchinato e Berrettini che manca tre match point

Fabio Fognini conquista i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Auckland.

Il 31enne di Arma di Taggia, numero 13 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, si è imposto per 62 36 76(5), in due ore e 4 minuti di gioco, sul tedesco Peter Gojowczyk, numero 60 Atp, dopo aver recuperato un break di svantaggio nel set decisivo. Prossimo avversario per lui un altro tennista tedesco, Philipp Kohlschreiber, numero 34 Atp.

Eliminati, invece, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini. Il 26enne di Palermo, terza testa di serie, è stato sconfitto per 63 63, in appena 56 minuti di partita, allo statunitense Tenny Sandgren, numero 63.

Berrettini , numero 52 del ranking mondiale, ha ceduto per 57 76(5) 63, dopo quasi due ore e mezza di lotta, all’argentino Leonardo Mayer, numero 54 Atp.

Matteo ha fallito tre match-point nel dodicesimo gioco del secondo set con il sudamericano che era al servizio.

ATP Auckland 250 | Cemento | $527.880 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] John Isner vs Taylor Fritz



ATP Auckland John Isner [1] John Isner [1] 6 6 Taylor Fritz Taylor Fritz 7 7 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* ace 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Isner 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 0-15 df 15-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 ace 2-3* ace 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

2. Peter Gojowczyk vs [2] Fabio Fognini



ATP Auckland Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 2 6 6 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 6 3 7 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-2 → 1-2 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-0 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 0-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [WC] Cameron Norrie vs Joao Sousa



ATP Auckland Cameron Norrie Cameron Norrie 7 6 Joao Sousa Joao Sousa 6 4 Vincitore: C. NORRIE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Norrie 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Pablo Carreno Busta vs [WC] David Ferrer (non prima ore: 07:00)



ATP Auckland Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 15 1 David Ferrer • David Ferrer 30 1 Vincitore: P. CARRENO BUSTA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 1-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Jan-Lennard Struff vs [WC] Rubin Statham



ATP Auckland Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Rubin Statham Rubin Statham 2 1 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Statham 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 J. Struff 15-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Statham 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 R. Statham 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Statham 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-2 → 6-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 R. Statham 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Statham 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Statham 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tennys Sandgren vs [3] Marco Cecchinato



ATP Auckland Tennys Sandgren Tennys Sandgren 6 6 Marco Cecchinato [3] Marco Cecchinato [3] 3 3 Vincitore: T. SANDGREN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cecchinato 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 ace ace 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Sandgren 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Leonardo Mayer vs Matteo Berrettini



ATP Auckland Leonardo Mayer Leonardo Mayer 5 7 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 3 Vincitore: L. MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Mayer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Mayer 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Berrettini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Mayer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Mayer 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Mayer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Ugo Humbert vs Philipp Kohlschreiber



ATP Auckland Ugo Humbert Ugo Humbert 4 4 Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 6 6 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-2 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

4. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Henri Kontinen / Frederik Nielsen



ATP Auckland Oliver Marach / Mate Pavic [1] Oliver Marach / Mate Pavic [1] 6 7 Henri Kontinen / Frederik Nielsen Henri Kontinen / Frederik Nielsen 3 6 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 5-6 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 H. Kontinen / Nielsen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 3-5 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-3 → 6-3 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 4-1 → 4-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Kontinen / Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Kontinen / Nielsen 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Pablo Cuevas / Leonardo Mayer vs Marcus Daniell / Wesley Koolhof