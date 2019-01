Combined Sydney: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2. Camila Giorgi si ferma al secondo turno battuta dalla Kerber. L’azzurra è stata avanti di un break in entrambi i set

Camila Giorgi si ferma al secondo turno nel torneo WTA Premier di Sydney.

La 27enne di Macerata, numero 27 del ranking mondiale, semifinalista dodici mesi fa, ha ceduto per 76(3) 62, in un’ora e 45 minuti di partita, alla campionessa in carica Angie Kerber con il risultato di 76 (3) 62.

Da segnalare che la Giorgi nel primo set avanti per 3 a 1, subiva il controbreak nel quinto gioco (a 0).

Sul 4 a 3 l’azzurra mancava una palla break che l’avrebbe mandata a servire per il set nel game successivo e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak Camila andava subito sotto per 1 a 5, l’azzurra commetteva ben tre doppi falli nel corso del tiebreak, tra cui con un fallo di piede sul 3 a 5, con la tedesca che poi chiudeva la frazione per 7 punti a 3.

Nel secondo set la Giorgi in vantaggio per 2 a 1, con break, subiva da quel momento un parziale di cinque game consecutivi, con l’ex n.1 del mondo che chiudeva la contesa per 6 a 2.

Sydney – 1° e 2° Turno

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5/WC] Petra Kvitova vs Aryna Sabalenka



WTA Sydney Petra Kvitova [5] Petra Kvitova [5] 6 7 Aryna Sabalenka Aryna Sabalenka 1 5 Vincitore: P. KVITOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 7-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 P. Kvitova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Kvitova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Sabalenka 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 P. Kvitova 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Jelena Ostapenko vs Ashleigh Barty



WTA Sydney Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 3 3 Ashleigh Barty Ashleigh Barty 6 6 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Barty 15-0 30-0 ace 3-5 → 3-6 J. Ostapenko 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 A. Barty 15-0 ace 15-15 15-30 30-40 2-4 → 3-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. John Millman vs Frances Tiafoe



ATP Sydney John Millman John Millman 4 7 7 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 6 5 Vincitore: J. MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Millman 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 3-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 J. Millman 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Millman 15-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Millman 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 2-1 → 2-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Millman 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Camila Giorgi vs [2] Angelique Kerber (non prima ore: 09:00)



WTA Sydney Camila Giorgi Camila Giorgi 6 2 Angelique Kerber [2] Angelique Kerber [2] 7 6 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-5 → 2-6 A. Kerber 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* df 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 A. Kerber 15-0 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Kerber 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [5] Alex de Minaur vs [Q] Reilly Opelka



ATP Sydney Alex de Minaur [5] • Alex de Minaur [5] 0 1 Reilly Opelka Reilly Opelka 0 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. de Minaur 1-0 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

SHOW COURT 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Andrey Rublev vs [6] Lucas Pouille



ATP Sydney Andrey Rublev Andrey Rublev 6 6 Lucas Pouille [6] Lucas Pouille [6] 2 3 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 L. Pouille 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Pouille 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 5-2 → 6-2 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Rublev 15-0 40-0 3-0 → 4-0 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-0 → 3-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [4] Sloane Stephens vs [Q] Ekaterina Alexandrova



WTA Sydney Sloane Stephens [4] Sloane Stephens [4] 0 7 7 Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 6 6 6 Vincitore: S. STEPHENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Alexandrova 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 4-5 → 5-5 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 S. Stephens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Alexandrova 15-0 40-0 0-5 → 0-6 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. [8] Daria Kasatkina vs [Q] Aliaksandra Sasnovich



WTA Sydney Daria Kasatkina [8] Daria Kasatkina [8] 1 4 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 6 6 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Jordan Thompson vs [LL] Taro Daniel



ATP Sydney Jordan Thompson Jordan Thompson 3 7 6 Taro Daniel Taro Daniel 6 6 0 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

5. Anett Kontaveit vs [LL] Monica Puig



WTA Sydney Anett Kontaveit Anett Kontaveit 0 2 Monica Puig • Monica Puig 0 5 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Puig 2-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Puig 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Chardy vs [8] Andreas Seppi



ATP Sydney Jeremy Chardy Jeremy Chardy 5 6 4 Andreas Seppi [8] Andreas Seppi [8] 7 2 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Chardy 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-2 → 6-2 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Chardy 0-15 0-30 df 0-40 df 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Chardy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [LL] Tatjana Maria vs [Q] Priscilla Hon



WTA Sydney Tatjana Maria Tatjana Maria 3 6 Priscilla Hon Priscilla Hon 6 7 Vincitore: P. HON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 P. Hon 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Maria 0-15 15-15 30-15 2-4 → 3-4 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 P. Hon 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 T. Maria 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 P. Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 T. Maria 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Hon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 P. Hon 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Maria 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 0-3 T. Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 P. Hon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Su-Wei Hsieh vs [Q] Danielle Collins



WTA Sydney Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 7 6 Danielle Collins Danielle Collins 6 3 Vincitore: S. HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 D. Collins 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 S. Hsieh 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Collins 0-15 15-15 3-0 → 3-1 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 D. Collins 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Hsieh 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [7] Marton Fucsovics vs [WC] James Duckworth



ATP Sydney Marton Fucsovics [7] Marton Fucsovics [7] 3 6 6 James Duckworth James Duckworth 6 3 4 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Duckworth 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Duckworth 15-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Duckworth 0-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [Q] Katerina Siniakova vs [10] Elise Mertens



WTA Sydney Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 6 6 1 Elise Mertens [10] • Elise Mertens [10] 0 7 2 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Mertens 1-4 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 K. Siniakova 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 K. Siniakova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Siniakova 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 E. Mertens 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 4-0 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

COURT 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Denis Kudla vs [Q] Guillermo Garcia-Lopez



ATP Sydney Denis Kudla Denis Kudla 5 4 Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 7 6 Vincitore: G. GARCIA-LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Kudla 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 D. Kudla 0-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Kudla 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 4-5 → 5-5 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 G. Garcia-Lopez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Kudla 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Roman Jebavy / Andres Molteni



ATP Sydney Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 7 6 Roman Jebavy / Andres Molteni Roman Jebavy / Andres Molteni 6 4 Vincitori: CABAL / FARAH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Jebavy / Molteni 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 3-3 → 4-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-3 → 4-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 2-0 → 3-0 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin vs Rohan Bopanna / Divij Sharan



ATP Sydney Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin 6 6 Rohan Bopanna / Divij Sharan Rohan Bopanna / Divij Sharan 2 4 Vincitori: DODIG / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Bopanna / Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Bopanna / Sharan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Dodig / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Sharan 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 5-2 → 6-2 R. Bopanna / Sharan 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 R. Bopanna / Sharan 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Bopanna / Sharan 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Sharan 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Alex Bolt / Matt Reid vs Dusan Lajovic / Andreas Seppi



ATP Sydney Alex Bolt / Matt Reid Alex Bolt / Matt Reid 6 7 Dusan Lajovic / Andreas Seppi Dusan Lajovic / Andreas Seppi 3 6 Vincitori: BOLT / REID Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Bolt / Reid 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 D. Lajovic / Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Bolt / Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Lajovic / Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 A. Bolt / Reid 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 D. Lajovic / Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Bolt / Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 3-2 → 4-2 D. Lajovic / Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Bolt / Reid 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Lajovic / Seppi 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Bolt / Reid 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic / Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bolt / Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Lajovic / Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Bolt / Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 df 4-2 → 4-3 D. Lajovic / Seppi 40-30 4-1 → 4-2 A. Bolt / Reid 15-0 30-0 3-1 → 4-1 D. Lajovic / Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 3-1 A. Bolt / Reid 15-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Lajovic / Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Bolt / Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

COURT 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares



ATP Sydney Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi 4 4 Jamie Murray / Bruno Soares [2] Jamie Murray / Bruno Soares [2] 6 6 Vincitori: MURRAY / SOARES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Murray / Soares 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Gonzalez / Qureshi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Murray / Soares 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Murray / Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

2. [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Raquel Atawo / Katarina Srebotnik



WTA Sydney Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [1] 6 4 11 Raquel Atawo / Katarina Srebotnik Raquel Atawo / Katarina Srebotnik 4 6 9 Vincitori: DABROWSKI / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 R. Atawo / Srebotnik 1-0 G. Dabrowski / Xu 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Atawo / Srebotnik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Atawo / Srebotnik 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 R. Atawo / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Atawo / Srebotnik 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-3 → 1-3 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 R. Atawo / Srebotnik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Atawo / Srebotnik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Atawo / Srebotnik 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 R. Atawo / Srebotnik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Atawo / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Atawo / Srebotnik 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Matthew Ebden / Robert Lindstedt vs Maximo Gonzalez / Nicolas Jarry



ATP Sydney Matthew Ebden / Robert Lindstedt Matthew Ebden / Robert Lindstedt 7 7 Luke Bambridge / Jonny O'Mara Luke Bambridge / Jonny O'Mara 6 6 Vincitori: EBDEN / LINDSTEDT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Bambridge / O'Mara 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Ebden / Lindstedt 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 L. Bambridge / O'Mara 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Ebden / Lindstedt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Bambridge / O'Mara 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Bambridge / O'Mara 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / Lindstedt 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Ebden / Lindstedt 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Bambridge / O'Mara 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 M. Ebden / Lindstedt 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 L. Bambridge / O'Mara 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 M. Ebden / Lindstedt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Bambridge / O'Mara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Ebden / Lindstedt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Bambridge / O'Mara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 M. Ebden / Lindstedt 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

4. Priscilla Hon / Ajla Tomljanovic vs [3] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez



WTA Sydney Priscilla Hon / Ajla Tomljanovic Priscilla Hon / Ajla Tomljanovic 5 6 8 Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez [3] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez [3] 7 3 10 Vincitori: KLEPAC / MARTINEZ SANCHEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-1 P. Hon / Tomljanovic 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 P. Hon / Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 P. Hon / Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-0 → 4-1 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 P. Hon / Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 P. Hon / Tomljanovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Hon / Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 P. Hon / Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0

COURT 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anna-Lena Groenefeld / Vania King vs [2] Nicole Melichar / Kveta Peschke



WTA Sydney Anna-Lena Groenefeld / Vania King Anna-Lena Groenefeld / Vania King 6 6 10 Nicole Melichar / Kveta Peschke [2] Nicole Melichar / Kveta Peschke [2] 7 3 7 Vincitori: GROENEFELD / KING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 A. Groenefeld / King 0-1 df 0-2 1-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Melichar / Peschke 15-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. Groenefeld / King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Groenefeld / King 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Melichar / Peschke 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-3 → 2-3 A. Groenefeld / King 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 0-2 → 1-2 A. Groenefeld / King 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 N. Melichar / Peschke 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 df 3-6* ace 6-6 → 6-7 N. Melichar / Peschke 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 6-6 A. Groenefeld / King 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Groenefeld / King 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Groenefeld / King 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 1-4 → 2-4 A. Groenefeld / King 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 1-3 → 1-4 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Groenefeld / King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Melichar / Peschke 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Groenefeld / King 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Alternate / vs Martin Klizan / Nicholas Monroe



Il match deve ancora iniziare

3. Miyu Kato / Makoto Ninomiya vs Shuko Aoyama / Lidziya Marozava



WTA Sydney Miyu Kato / Makoto Ninomiya Miyu Kato / Makoto Ninomiya 6 6 Shuko Aoyama / Lidziya Marozava Shuko Aoyama / Lidziya Marozava 3 4 Vincitori: KATO / NINOMIYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Aoyama / Marozava 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 M. Kato / Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 4-4 → 5-4 S. Aoyama / Marozava 15-0 15-15 4-3 → 4-4 M. Kato / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 S. Aoyama / Marozava 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Kato / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Aoyama / Marozava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Kato / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Aoyama / Marozava 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kato / Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Aoyama / Marozava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Kato / Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 S. Aoyama / Marozava 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Kato / Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Aoyama / Marozava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Kato / Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 2-1 → 2-2 S. Aoyama / Marozava 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 M. Kato / Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 S. Aoyama / Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Oksana Kalashnikova / Tatjana Maria vs Eri Hozumi / Alicja Rosolska