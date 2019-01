Roger Federer si commuove ricordando uno dei suoi primi coach: “La sua scomparsa mi ha letteralmente svegliato, in quel momento ho capito che avrei dovuto davvero lavorare duro” (VIDEO)

Roger Federer, detentore del record di titoli del Grand Slam, si commuove quando parla di Peter Carter, uno dei suoi primi coach, morto tragicamente nel 2002 in un incidente stradale.

Lo svizzero non è riuscito a trattenere le lacrime durante un’intervista diffusa dalla CNN e durante la quale ha ricordato Carter, uno dei suoi primi coach, morto nel 2002 a soli 37 anni in un incidente stradale in Sud Africa mentre era in luna di miele. “Mi manca così tanto, spero che possa essere fiero di quanto ho fatto. Sono certo che lui non avrebbe mai voluto che io sprecassi il mio talento. La sua scomparsa mi ha letteralmente svegliato: in quel momento ho capito che avrei dovuto davvero lavorare duro”.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.

Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.

— CNN Sport (@cnnsport) 7 gennaio 2019