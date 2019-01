Combined Sydney: LIVE i risultati con il dettagliato del DAY 1. Bene Camila Giorgi

Camila Giorgi accede al secondo turno nel torneo WTA Premier di Sydney. La 27enne di Macerata, numero 27 del ranking mondiale, semifinalista dodici mesi fa, nel match che ha aperto il tabellone principale ha sconfitto per 63 63, in un’ora e mezza esatta di gioco, l’australiana (di origini croate) Alja Tomljanovic, numero 45 Wta, reduce dai quarti a Brisbane e in gara con una wild card.

Al secondo turno Camila troverà la campionessa in carica Angie Kerber.

Combined Sydney – TDQ F e 1° Turn Md

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Ajla Tomljanovic vs Camila Giorgi



WTA Sydney Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 3 3 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-5 → 3-6 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [5] Alex de Minaur vs Dusan Lajovic



ATP Sydney Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 6 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 4 3 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Dominika Cibulkova vs [WC] Samantha Stosur (non prima ore: 05:00)



WTA Sydney Dominika Cibulkova Dominika Cibulkova 15 6 3 2 Samantha Stosur • Samantha Stosur 40 3 6 3 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Stosur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Stosur 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Cibulkova 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 S. Stosur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Cibulkova 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Stosur 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 S. Stosur 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 ace 5-2 → 5-3 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Stosur 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Stosur 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Carla Suárez Navarro vs Garbiñe Muguruza



Il match deve ancora iniziare

SHOW COURT 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Malek Jaziri vs Sam Querrey



ATP Sydney Malek Jaziri Malek Jaziri 0 1 1 Sam Querrey • Sam Querrey 0 6 4 Vincitore: S. QUERREY per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Querrey 1-4 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 M. Jaziri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Jaziri 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Querrey 15-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 M. Jaziri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [LL] Johanna Konta vs [7] Kiki Bertens (non prima ore: 03:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Yulia Putintseva vs [WC] Daria Gavrilova (non prima ore: 05:00)



WTA Sydney Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 7 Daria Gavrilova Daria Gavrilova 1 6 Vincitore: Y. PUTINTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-1 → 6-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Gavrilova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

4. Matthew Ebden vs Nicolas Jarry (non prima ore: 06:30)



ATP Sydney Matthew Ebden Matthew Ebden 40 6 3 2 Guido Andreozzi • Guido Andreozzi 40 3 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Andreozzi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

5. Ryan Harrison vs [Q] Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Roman Jebavy / Andres Molteni



ATP Sydney Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 0 0 Roman Jebavy / Andres Molteni • Roman Jebavy / Andres Molteni 0 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Jebavy / Molteni 0-0

2. [Q] Reilly Opelka vs Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 05:00)



ATP Sydney Reilly Opelka Reilly Opelka 6 6 Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 3 4 Vincitore: R. OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-15 ace 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Opelka 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Timea Bacsinszky vs [9] Anastasija Sevastova



WTA Sydney Timea Bacsinszky Timea Bacsinszky 0 6 6 5 Anastasija Sevastova [9] • Anastasija Sevastova [9] 15 7 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Sevastova 15-0 5-3 T. Bacsinszky 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 A. Sevastova 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Sevastova 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 df 30-40 4-4 → 4-5 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-2 → 2-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Bacsinszky 0-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

COURT 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Nadiia Kichenok / Barbora Strycova vs Jelena Ostapenko / Sloane Stephens



WTA Sydney Nadiia Kichenok / Barbora Strycova [4] Nadiia Kichenok / Barbora Strycova [4] 2 6 10 Jelena Ostapenko / Sloane Stephens Jelena Ostapenko / Sloane Stephens 6 2 6 Vincitori: KICHENOK / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Ostapenko / Stephens 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 6-9 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Kichenok / Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Ostapenko / Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 N. Kichenok / Strycova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Ostapenko / Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 N. Kichenok / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 J. Ostapenko / Stephens 0-15 0-40 2-0 → 3-0 N. Kichenok / Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Ostapenko / Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Kichenok / Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 J. Ostapenko / Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Kichenok / Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Ostapenko / Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Kichenok / Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Ostapenko / Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 N. Kichenok / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Ostapenko / Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Raquel Atawo / Katarina Srebotnik



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anna-Lena Groenefeld / Vania King vs [2] Nicole Melichar / Kveta Peschke



WTA Sydney Anna-Lena Groenefeld / Vania King Anna-Lena Groenefeld / Vania King 0 0 Nicole Melichar / Kveta Peschke [2] • Nicole Melichar / Kveta Peschke [2] 0 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Melichar / Peschke 0-0

2. Bethanie Mattek-Sands / Demi Schuurs vs Su-Wei Hsieh / Abigail Spears (non prima ore: 04:00)



WTA Sydney Bethanie Mattek-Sands / Demi Schuurs Bethanie Mattek-Sands / Demi Schuurs 6 5 10 Su-Wei Hsieh / Abigail Spears Su-Wei Hsieh / Abigail Spears 2 7 7 Vincitori: MATTEK-SANDS / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 S. Hsieh / Spears 1-0 B. Mattek-Sands / Schuurs 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 7-4 ace 8-4 8-5 df 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Hsieh / Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 B. Mattek-Sands / Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 S. Hsieh / Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Hsieh / Spears 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Hsieh / Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Hsieh / Spears 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Mattek-Sands / Schuurs 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Hsieh / Spears 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hsieh / Spears 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands / Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Hsieh / Spears 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Hsieh / Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Hsieh / Spears 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 B. Mattek-Sands / Schuurs 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 1-0

3. Miyu Kato / Makoto Ninomiya vs Shuko Aoyama / Lidziya Marozava



Il match deve ancora iniziare